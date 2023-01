Schnabler-Hoffnungen fliegen hoch

Von: Andreas Steppan

Wann fliegen sie wieder? Drei Jahre in Folge fiel das Gaißacher Schnabler-Rennen zuletzt aus. Heuer kommen noch der 5. und der 12. Februar in Frage. © arp/Archiv

Für kommenden Sonntag, 29. Januar, reicht die Unterlage am Gerstlandhang in Gaißach noch nicht aus. Trotzdem könnte es heuer wieder ein Gaudi-Rennen geben.

Gaißach – Mit den ergiebigen Schneefällen von Freitag und Samstag steigt die Hoffnung: Könnte am Gaißacher Gerstlandhang das erste Schnablerrennen seit 2019 stattfinden? „Wir sind voller Tatendrang“, sagt Balthasar Brandhofer, Vorsitzender des Gaißacher Schnabler- und Schlittenvereins. Noch aber sei die weiße Unterlage nicht ausreichend, um schon für kommenden Sonntag das berühmte „A Rennat’s is!“ zu verkünden. Das letzte Rennen war 2019.

Generell wären für das Schnablerrennen heuer wie berichtet fünf Termine in Frage gekommen – wobei die ersten beiden, der 15. und der 22. Januar, bereits verstrichen sind. Auch wenn sich die Landschaft mittlerweile ganz in Weiß statt in Grün präsentiert, muss Brandhofer auch für den 29. Januar die Erwartungen enttäuschen. „Das Problem ist, dass wir bis jetzt nur Pulverschnee haben, aber darunter keinerlei Unterlage ist.“ Nicht mal oben auf Höhe der Schwaiger Alm, wo das Rennen auf 1124 Metern Höhe startet, habe bislang Schnee gelegen. Ohne zumindest ein bisschen „Pappschnee-Unterlage“ wäre die rasante Abfahrt aber zu riskant. „Zum Schlittenfahren reicht’s, aber für die Schnabler noch nicht. Sicherheit geht vor“, betont der Vorsitzende.

Kein Kunstschnee

Und Schneekanonen einzusetzen oder von woanders her Schnee heranzukarren, gehe gegen die Prinzipien des Vereins. „Wenn’s nicht geht, geht es halt nicht.“ Was Brandhofer natürlich sehr bedauern würden, denn die Gaißacher fiebern schon lange auf die nächste Chance hin, sich einfallsreich verkleidet auf die wilde Fahrt zu wagen. In den vergangenen Jahren stand die Pandemie dem Großereignis im Wege. „Aber auch ohne Corona wäre der Schnee nicht ausreichend gewesen“, sagt Brandhofer. „Das wäre ja besonders bitter gewesen, wenn es ausgerechnet in diesen Jahren vom Schnee her gepasst hätte.“ Schon 2020 war das Traditions-Spektakel, das immer tausende Zuschauer anzieht, wegen Schneemangels ausgefallen.

Am Faschingssonntag wird eigentlich nicht mehr gefahren

In diesem Jahr bleiben noch die Sonntage, 5. und 12. Februar, als mögliche Termine. Am Faschingssonntag wird der Tradition zufolge – Ausnahmen bestätigen die Regel – nicht gefahren. Balthasar Brandhofer ist „guter Hoffnung“, dass es heuer klappen könnte. Voraussetzung sei, dass es auf die jetzige weiße Unterlage noch einmal draufschneit. Und in dieser Hinsicht sehe die Wetterprognose für die kommende Woche eigentlich ganz gut aus.

