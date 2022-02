Segeljungs aus dem Tölzer Land schippern nun Richtung Indonesien

Die Segeljungs Vincent Goymann aus Königsdorf (li.) und Tim Hund aus Gaißach mit ihrem Boot „Arrya“ im Yachthafen von Papeete auf Tahiti. © Segeljungs

Nach langem Warten können die Segeljungs Tim Hund und Vincent Goymann endlich ihre Abenteuerreise fortsetzten. Ihr nächstes Ziel heißt Indonesien.

Gaißach/Königsdorf/Papeete – Lang mussten sie darauf warten, nun hat es endlich geklappt: Die Segeljungs Tim Hund aus Gaißach und Vincent Goymann aus Königsdorf haben am vergangenen Mittwoch in Papeete auf Französisch-Polynesien die Leinen losgemacht. Nun geht es mit ihrem Segelboot, der „Arrya“, auf der bislang längsten Etappe nach Indonesien.

Langes Warten auf neuen Reisepass

Knapp 5600 Seemeilen haben die beiden Weltenbummler nun vor sich und in knapp fünf Wochen wollen sie in Raja Ampat wieder Boden unter die Füße bekommen. Zuerst führt sie ihre Route nordwestlich auf den Pazifik, um eventuellen Stürmen auszuweichen, ehe sie dann auf westlichen Kurs Richtung Indonesien einsteuern. Ursprünglich sollte die Reise spätestens um Neujahr losgehen (wir berichteten). Aber, wie Tim Hund auf Youtube erklärt, hatte es dann doch länger gedauert, ehe sein neuer Reisepass in Französisch-Polynesien angekommen ist. Doch als das ersehnte Papier endlich da war, sei es dann ganz schnell gegangen, erzählt Hund in dem Video: Boot auf Vordermann bringen, Proviant einkaufen und den nötigen Papierkram erledigen. Wer die Fortschritte der beiden Segler verfolgen will, findet auf www.segeljungs.de/track/ eine Karte, auf der die aktuelle Position der „Arrya“ angezeigt wird. Außerdem wollen Goymann und Hund von Zeit zu Zeit eine kurze Statusmeldung auf Instagram posten. (Arndt Pröhl)

