„Segeljungs“ auf Weltreise: Stürmische Zeiten und eine unheimliche Begegnung auf See

Unheimliche Begegnung auf See: Die „Segeljungs“ wurden verfolgt – waren es Piraten? © Youtube/Segeljungs

Die „Segeljungs“ aus Gaißach und Königsdorf berichten von ihren jüngsten Abenteuern. Mittlerweile ist ein Ende ihrer mehrjährigen Weltumseglung absehbar.

Gaißach/Königsdorf – Freiheit, Abenteuer, die Welt sehen: Das Leben, das Tim Hund aus Gaißach und Vincent Goymann aus Königsdorf führen, gleicht für viele Menschen einem Traum. Als „Segeljungs“ brachen sie – damals noch zu viert – im Herbst 2018 zu einer Weltumseglung auf. Voraussichtlich im Sommer soll ihre große Tour nun enden. Dem Tölzer Kurier erstatten beide regelmäßig am Telefon Bericht. Aktuell sind sie frisch auf den Malediven angekommen.

„Segeljungs“ bringen in Malaysia ihr Boot auf Vordermann

Mitte August waren Hund und Goyman mit ihrem Segelboot „Arrya“ von Bali aus in Richtung Singapur aufgebrochen. Zwei Wochen dauerte die Überfahrt. „Wir waren lange nicht mehr in einer so modernen Großstadt und mussten uns erst einmal schön machen“, erzählt Goymann.

Vincent Goymann bei Arbeiten am Boot Arrya. © Segeljungs

Doch nach der Besichtigung stand für die „Segeljungs“ Arbeit auf dem Plan: „Wir sind nach Pangkor in Malaysia gesegelt, um dort unser Boot auf Vordermann zu bringen“, sagt Tim Hund. In der Vergangenheit hätten sie viele funktionale Reparaturen an ihrem Boot gemacht, „aber nie wirklich was fürs Auge“. Was ursprünglich auf zweieinhalb Wochen ausgelegt war, dauerte am Ende allerdings zweieinhalb Monate. „Es ist doch einiges schief gelaufen“, erklärt Hund. Knapp 22 000 Euro hat die Schönheitskur gekostet und die Bordkasse damit geleert. „Das Boot lässt sich nach unserer Reise in diesem Zustand natürlich besser verkaufen“, erklärt Hund die Investition. Es zu behalten, habe nach der Weltumsegelung keinen Sinn, das sei nicht bezahlbar.

„Segeljungs“ werden von Boot verfolgt: Sind es Piraten?

Nach den Bootsarbeiten ging es für die „Segeljungs“ weiter nach Sri Lanka. Die zwölftägige Überfahrt sollte es in sich haben. „Wir sind zu einer Zeit mit schwierigen Windverhältnissen gestartet“, erinnert sich Goymann. „Wir mussten oft die Segel wechseln und sind viel unter Motor gefahren.“ Aber wirklich spannend wurde es nachts auf hoher See: „Wir wurden über eine Stunde lang von einem Boot verfolgt“, erzählt Tim. Da seien sie von einer unschönen Situation ausgegangen, nämlich einen Angriff durch Piraten. „Da hat natürlich sofort der Kopf gerattert“, so Goymann weiter. „Warum haut jemand so viel Diesel raus, nur um uns zu folgen?“ Einen Plan, wie sie mit der Situation umgehen sollten, hätten sie nicht gehabt, so Hund. Sie seien selbst ja nicht bewaffnet und hätten im Notfall versucht, unter Motor zu entkommen. Letztlich sei das fremde Boot bis auf wenige Meter nahe gekommen, habe dann aber abgedreht. „Was die von uns wollten, wissen wir nicht, aber wir waren heilfroh, als sie weg waren.“

Tim Hund auf der Zugreise durch Sri Lanka. © Segeljungs

Kurz vor Sri Lanka wurde es für die Weltumsegler noch einmal kritisch: „Wir hatten die letzten zwei Tage vor Ankunft in Galle richtig schlechtes Wetter. Hinter uns hat sich ein Tropensturm entwickelt, der uns im Nacken saß“, erzählt Goymann. Das sei eine nicht ganz ungefährliche Situation gewesen, denn mit ihrer „Arrya“ dürften sie nicht in so ein Wetter mit Sturm und acht Meter hohen Wellen kommen. „Wir sind im allerspätesten Moment im Hafen von Galle eingelaufen“, meint Hund.

Im Sommer soll sich für die „Segeljungs“ der Kreis schließen

Sri Lanka erkundeten die Weltenbummler zusammen mit einer Freundin aus Deutschland im Leihwagen. „Sri Lanka ist sehr cool und die Menschen sehr freundlich und aufgeschlossen“, sagt Hund. Aber die Bevölkerung sei sehr arm und leide unter der Korruption im Land. „Wir waren die erste Segelyacht, die seit drei Jahren in Galle angelegt hat. Das ist jetzt die erste Saison nach Corona, in der das wieder geht. Das hat die Menschen dort sehr gefreut, denn es ist ein Zeichen, dass der Tourismus wieder anzieht.“

Am 8. Januar sind die Segeljungs in den Gewässern der Malediven angekommen. Hier wollen sie für ein paar Wochen tauchen und das für Segler noch sehr unerschlossene Revier erkunden. Anschließend soll es nach einem Stop auf der zum Jemen gehörenden Insel Socotra weiter in Richtung Suez-Kanal gehen, bevor sich nach einer Tour über die griechischen Inseln der Kreis der Weltumseglung voraussichtlich im Sommer entweder bei Port-Saint-Louis nahe Marseille oder vor Mallorca schließt.

Von Arndt Pröhl