Segeljungs: Weltumrundung ist beendet

Haben es geschafft: Nach vier Jahren und elf Monaten haben Vincent Goymann (li.) und Tim Hund auf der Arrya ihre Weltumsegelung beendet. © arp

Kurz vor der Einfahrt zum Hafen von Port-Saint-Louis bei Marseille haben die „Segeljungs“ Tim Hund und Vincent Goymann mit ihrer Arrya ihre ursprüngliche Route gekreuzt und damit ihre Weltumsegelung vollendet.

Port-Saint-Louis – Am 20. September 2018 begann für die „Segeljungs“ Tim Hund aus Gaißach und den Königsdorfer Vincent Goymann das große Abenteuer. Damals noch zu viert – Michael Bischof und Tommi Schwarz verließen später das Boot aus privaten Gründen – starteten sie in Fehmarn mit ihrem ersten Boot, der Eira, ihre Weltumrundung. 40 000 Seemeilen später, nun auf der Arrya und nur noch zu zweit, haben sie am vergangenen Montag in Port-Saint-Louis angelegt. Von dort aus waren sie nach einem Bootswechsel im Sommer 2019 auf ihre zweite Atlantiküberquerung gestartet, und hier endet nun die große Reise. Auf ihrer Route lagen unter anderem Orte wie Panama, Mexiko, Französisch Polynesien, Indonesien, Malaysia, Sri Lanka und die Malediven. Was ursprünglich auf drei Jahre angelegt war, dauerte am Ende vier Jahre und elf Monate.

Letzte Große Etappe: von den Malediven ins Mittelmeer

Die letzte große Etappe von den Malediven ins Mittelmeer sollte es noch einmal in sich haben. Als erstes Zwischenziel hatten sich die Segeljungs die zum Jemen gehörende Insel Socotra ausgesucht. „Die zehn Tage dort waren sehr schön. Socotra ist sehr ursprünglich und hat uns viele neue Erfahrungen gebracht“, erinnert sich Tim Hund. Allerdings sei die Insel von großer Armut geprägt und aufgrund des sehr streng ausgelegten Islam habe man das Gefühl gehabt, die Zeit sei stehen geblieben. „Die Insel ist ein ganz eigener Ort und mit ihrer extremen Natur mit nichts vergleichbar“, ergänzt Goymann.

Tim Hund bei der Motorreparatur auf der Arrya in Dschibuti. © arp

Weiter ging es für die Arrya und ihre Crew durch den Golf von Aden Richtung Dschibuti. Doch kurz vor der Hafeneinfahrt kam es zu einem kapitalen Motorschaden. Eine Kupferhülse, die eine der Einspritzdüsen abdichtet, war gerissen. An eine Reparatur durch eine Werkstatt in Dschibuti war nicht zu denken und ein Versenden des Zylinderkopfes nach Deutschland schlichtweg zu teuer. Also machte sich Hund kurzerhand auf den Weg nach Deutschland und ließ sich von einem Fachmann zeigen, wie man den Schaden repariert. Mit Spezialwerkzeug im Gepäck, ging es zurück aufs Boot. „Die Reparatur bestand aus zwei Tagen Motor auseinanderbauen und vier Tagen Motor wieder zusammensetzen. Und es war bis zum Schluss spannend, ob es klappt“, erzählt Hund. „Der Motor sprang an, und nach drei Wochen waren wir dann froh, von Dschibuti wieder wegzukönnen. Es ist ein sehr düsterer Ort“, so Goymann.

Segeljungs aus dem Tölzer Land nach 40 000 Seemeilen wieder zurück

Ob die Reparatur wirklich erfolgreich war, sollten die Weltenbummler auf der Weiterfahrt Richtung Suezkanal merken. „Das war sehr anspruchsvolles Segeln, da wir keinen Passatwind mehr hatten“, erklärt Hund. Die Einfahrt in den Golf von Suez mussten sie bei starkem Gegenwind sogar abbrechen und hinter einem Riff ankern. „Unser Satellitenempfänger war defekt und so konnten wir keine Wetterdaten abrufen“, erzählt Goymann. „Wir haben uns dann bei anderen Booten die Wetterinfos geholt und die Passage am nächsten Tag unter Motor geschafft.“ Und der habe perfekt gehalten.

Die Arrya im Mittelmeer. In den kommenden Wochen wird das Boot nun verkauft. © arp

Nach der ereignislosen Durchquerung des Suezkanals ging es für die beiden Segler auf ihren letzten größeren Schlag nach Athen in Griechenland. „Das war zum Schluss noch einmal richtig anstrengend.“ Der Meltemi (ein in den Sommermonaten vorherrschender Wind in den Ägäis) „hat teilweise mit bis zu 40 Knoten geweht“, sagt Hund.

Tim Hund: „Super cooles Willkommen zurück in Europa“

Die letzten Monate ihrer Weltumsegelung haben die beiden Abenteurer im Mittelmeer noch einmal in vollen Zügen genossen. Es begann mit einer Flotille mit acht weiteren Booten und 65 Mitseglern. „Das waren sieben Tage Party mit so vielen Leuten und ein super cooles Willkommen zurück in Europa“, erinnert sich Hund. Weiter ging es mit wechselndem Besuch an Bord über Sizilien, Malta, Sardinien, Korsika und Elba in Richtung italienisches Festland und schließlich nach Port-Saint-Louis in Frankreich.

Film über fünf Jahre Weltumrundung mit dem Segelboot geplant

Hier ist nun das Ende der großen Fahrt erreicht. Die Arrya wird in den kommenden Wochen verkauft, und Tim Hund und Vincent Goymann werden nach Deutschland zurückkehren. Wie sich das Ende der Weltumsegelung anfühlt, ist für beide noch nicht ganz in Worte zu fassen. Aber „der Gedanke, jetzt heimzukehren ist ein guter, auch wenn Wehmut dabei ist“, beschreibt Hund seine Gefühlslage. Für Goymann ist es an der Zeit, und er sei auch „bereit, das jetzt zu beenden, nach Hause zu fahren und etwas Neues anzufangen“. Aber die Gefühle wolle er jetzt noch einmal alle aufsaugen. Sobald sie zurück in der Heimat sind, steht für die beiden erst einmal die Nachbearbeitung der vergangenen fünf Jahre an: „Wir werden an einem Film über unsere Reise arbeiten und ihn dann auch veröffentlichen“, verspricht Tim Hund. (Von Arndt Pröhl)

