Spendenkonto: Igel aus Garten von Monika Dahlberg vertilgen zwei Kilo Katzenfutter täglich

Von: Andreas Steppan

Teilen

Die Schauspielerin Monika Dahlberg brachte die Jungtiere nach Gaißach. © Privat

Sie entwickeln sich prächtig: Die neun Igel-Babys, die Schauspielerin Monika Dahlberg vor einigen Wochen in ihrem Garten in Benediktbeuern fand, sind bei bester Gesundheit.

Benediktbeuern/Gaißach - Nachdem die Igel-Mama von den neun Jungen in Monika Dahlbergs Garten wie berichtet Reißaus genommen hat, brachte die Schauspielerin die Jungtiere zu Editha Schneider und Georg Osterhuber nach Gaißach. Sie widmen sich seit Jahren mit viel Liebe der Igel-Rettung widmen. Mittlerweile, so berichtet Osterhuber, haben die Igelbabys ein Gewicht von je 400 bis 500 Gramm erreicht. „Sobald sie 600 Gramm haben, kommen sie ins Außengehege.“

Igel sollen nach Winterschlag ausgewildert werden

Nach dem Winterschlaf will das Ehepaar die Tiere wieder an ihrer Fundstelle auswildern. Die neun Geschwister vertilgen laut Osterhuber täglich zusammen 2,1 Kilogramm Katzenfutter. Daneben pflegt das Gaißacher Ehepaar aktuell acht weitere Igel, darunter einen, der in Königsdorf von einem Auto überfahren wurde. Die Igel-Retter haben jedes Jahr Unkosten von 4000 bis 5000 Euro, vor allem für Tierarztrechnungen.

Spendenkonto

Wer sie unterstützen will, kann eine Spende an den Tierschutzverein Starnberg mit den Verwendungszweck „Rettung Igel“ überweisen. Die IBAN lautet DE257025 0150 0430 056762.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)