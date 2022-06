Stadel in Gaißach brennt lichterloh: Ermittlungen gegen sechs Heranwachsende

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Feuerschein war schon von Weitem zu sehen. © Feuerwehr Bad Tölz

Vollkommen ausgebrannt ist am Mittwochabend ein Stadel in Gaißach. Die Polizei ermittelt nun gegen sechs junge Burschen wegen Brandstiftung.

Gaißach - Am Mittwoch gegen 21.30 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Inspektion ein, dass eine Scheune am Fußweg von Gaißach Dorf in Richtung Bad Tölz/Winet brennen würde. Die Einsatzstelle sei durch den hellen Feuerschein schon von Weitem zu sehen gewesen, schreibt die Tölzer Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht.

Obwohl die Feuerwehren aus Gaißach und Bad Tölz rasch vor Ort waren, blieb vom Stadel nur ein verkohltes Gerippe übrig. © Feuerwehr Bad Tölz

Stadel brennt bis auf ein verkohltes Gerippe nieder

Sie und die Floriansjünger aus Gaißach trafen nach der Alarmierung rasch am Brandort ein und bekämpften die Flammen. Sie konnte allerdings nicht mehr verhindern, „dass der Stadel vollkommen ausbrannte und nur mehr das verkohlte Gerippe übrig blieb“, heißt es im Pressebericht der Polizei. In dem Stadel waren Heu und Hackschnitzel gelagert worden.

Sechs junge Burschen geben zu, im Stadel geraucht und getrunken zu haben

In unmittelbarer Nähe des Brandorts traf eine Polizeistreife am Fußweg auf sechs junge Burschen aus Bad Tölz und Wackersberg im Alter zwischen 15 und 21 Jahren. Die Beamten ermittelten, dass die Jugendlichen zuvor in der Scheune geraucht und getrunken hatten und so das Feuer offensichtlich verursacht hatten. Nun wird wegen Brandstiftung gegen die Gruppe ermittelt.

Jugendlicher mit Verdacht auf Alkoholvergiftung in Klinik eingeliefert

Ein Jugendlicher musste zudem wegen des Verdachts auf eine Alkoholvergiftung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Agatharied gebracht werden.

Die Freiwilligen Feuerwehr aus Gaißach und Bad Tölz waren über drei Stunden im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf rund 50.000 Euro geschätzt.

