„Sunnawind“: Das erwartet die Besucher beim neuen Festival in Gaißach

Traditionell, originell, historisch: Vertreter der Gaißacher Ortsvereine laden in einer für den Verein typischen Kleidung zum „Sunnawind-Festival Goaßa“ ein. © Hias Krinner

Die Musikkapelle Gaißach und die Ortsvereine stemmen erstmals ein neues Festival unter dem Namen „Sunnawind“. Am 2. und 3. Juli soll es dabei gesellig und musikalisch zugehen.

Gaißach – Als nach dem Lockdown wieder erste Treffen zum gemeinsamen Proben bei der Musikkapelle Gaißach möglich waren, da wurde im Anschluss viel diskutiert und geredet. Und stets kam es zum gleichen Fazit: „Am meisten hat uns die Geselligkeit gefehlt.“ Die logische Folgerung: „Dagegen müssen wir etwas tun“. Die einfache Lösung: „Ein Fest für uns – ein Fest für alle.“ Der Grundstein war gelegt. „Als nächster Schritt wurden die Ortsvereine von Gaißach informiert und alle waren hellauf begeistert“, freut sich Musikvorstand Peter Margreiter. Am kommenden Wochenende findet nun erstmals dieses Fest statt. Es trägt den Titel „Sunnawind-Festival“.

Biergarten und „Bunker-Bar“ beim ersten Gaißacher „Sunnawind-Festival“

Viel Motivation verliehen den Organisatoren auch die Erinnerungen an das Jubiläumsfest „1200 Jahre Gaißach“. Margreiter sagt: „Des war einfach bärig. Und so zünftig soll‘s wieder wern.“ Ein großes Festzelt wird freilich nicht errichtet. Alles findet unter freiem Himmel am Samstag, 2., und Sonntag, 3. Juli, statt. Gefeiert wird auf dem Festplatz am Bahnhofsgelände in Gaißach-Wetzl. Sollte das Wetter nicht mitspielen, gibt es einen Verschiebetermin. Dann wird eine Woche später, am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Juli, gefeiert. Verpflegungsstände und Attraktionen gibt es genug. So verwöhnt der Bauernverein die Besucher mit Kaffee und Schmalzgebäck sowie selbst gemachten Likören. Die Schützenkompanie bewirtet in einem bayerischen Biergarten, von der Feuerwehr gibt es Crêpes, und die Fingerhakler vom Isargau sorgen für Grillspezialitäten.

Zum Angebot gehören aber auch Brotzeiten am Weinstadl, verschiedene Pizzavarianten, Südtiroler Brotzeiten, eine Cocktailbar, ein Schnapsstandl, die „Bunker-Bar“ vom Veteranenverein und noch vieles mehr.

Musikkapelle Gaißach gestaltet die erste Festival-Nacht

Die Treffsicherheit kann beim „Kinoschießen“ der Sportschützen unter Beweis gestellt werden, es gibt eine Holzkegelbahn, einen Fußballplatz und natürlich eine Hüpfburg.

Abwechslungsreich ist das musikalische Programm: Zur Eröffnung spielt am Samstag ab 18 Uhr die Isarwinkler Jugendkapelle. Anschließend wird die erste Festival-Nacht von den Gastgebern der Musikkapelle Gaißach gestaltet.

Besuch aus Tirol kommt am Sonntag mit der Musikkapelle Steinberg am Rofan, das Loisachtal vertritt die Blaskapelle Bichl gefolgt von der „Kraftwerk Crew“, den „Isarkrainern“ und schließlich spielen zum Ausklang die „Musikatzen“. Der Eintritt kostet am Samstag 8 Euro, am Sonntag 12 Euro und ab 18 Uhr 10 Euro. Der Eintrittspreis wird ab 16 Jahren erhoben, es gibt keine Familienkarte. Auf möglichst viele Besucher freuen sich die Musikkapelle Gaißach sowie alle Gaißacher Ortsvereine.

Das Programm des Sunnawind-Festivals:

Samstag, 2. Juli:

Festival-Abend ab 18 Uhr: Eröffnung mit der Isarwinkler Jugendkapelle

20 Uhr: Festival-Nacht mit der Musikkapelle Gaißach

Sonntag, 3. Juli:

Festival-Tag ab 10.30 Uhr: Musikkapelle Steinberg am Rofan

13 Uhr: Blaskapelle Bichl 15.30 Uhr: Kraftwerk Crew 17.30 Uhr: Die Isarkrainer



20 Uhr: Die Musikatzen



Weitere Infos auf musikkapelle-gaissach.de.

