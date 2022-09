Tag des offenen Denkmals: Modernes Leben in 300 Jahre altem Haus

Ein ehemaliges Bauernhaus aus dem Jahre 1731 bewohnt der Architekt Thomas Lauer mit seiner Frau Gertrud. © Sabine Näher

Beim Tag des offenen Denkmals waren auch historische Bauernhäuser im Isarwinkel zu besichtigen. Sie wurden liebevoll zu Wohnraum umgestaltet.

Lenggries/Gaißach – Seit eineinhalb Jahren lebt Andreas Huber mit seiner Frau und den kleinen Töchtern Lucia und Frida in einem ehemaligen Kleinbauernhaus, das in seinem ältesten Kern aus dem Jahre 1604 stammt. So genau wissen die Hubers das aber auch erst seit Kurzem, denn Antonia Bamberg, Studentin der Denkmalpflege, schreibt ihre Masterarbeit über das ungewöhnliche Familiendomizil. Aufmerksam gemacht auf das außergewöhnliche Haus hat sie das Freilichtmuseum Glentleiten. Und was in anderen Fällen Balken für Balken abgetragen wird, um hoch über dem Kochelsee im Museum wiederaufgebaut zu werden, steht hier in Gaißach und wird täglich mit neuem Leben erfüllt.

„Es war schon immer mein Traum, hier einmal zu leben“

Das Haus hat Hubers Großeltern gehört, die es in den 1970er-Jahren von einer Bauernfamilie erwarben. „Es war schon immer mein Traum, hier einmal zu leben“, erzählt er. „Das ist sicher nicht jedermanns Sache, aber uns taugt es!“

Andreas Huber mit Lucia und Antonia Bamberg zeigen Besuchern das Kleinbauernhaus in Gaißach. © Näher

Während die Studentin im Erdgeschoss mit Stube und Küche die fachlichen Details der wissenschaftlichen Untersuchungen erläutert – dem Holz wurden Bohrkerne entnommen, die im Labor ausgewertet werden und auf das Alter rückschließen lassen – tobt Lucia vergnügt durch die Räume. Man merkt ihr an, wie stolz sie darauf ist, dass etliche neugierige Besucher gekommen sind, um ihr Zuhause in Augenschein zu nehmen.

Holz ist besser datierbar als Stein

Der Kasten als ältester Hausteil dürfte nicht immer hier gestanden haben, erzählt Bamberg derweil. Ins Holz eingehauene Zimmererzeichen, sogenannte Versatzzeichen, deuten darauf hin, dass er versetzt worden sei. Die angrenzenden Bauphasen der Hauserweiterung seien gut erkennbar. Das Alter der gemauerten Teile lässt sich nicht so leicht erschließen. „Holz ist eben besser datierbar als Stein“, merkt Huber an. Während er den Gästen Kaffee und Kekse anbietet, steigen die ersten Besucher mit Antonia Bamberg und Lucia hinauf in den ersten Stock. Das Kinderzimmer ist, wie alle Räume, mit Holz ausgekleidet: der Boden, die Decke, die Wände. Der dadurch entstehende etwas düstere Eindruck ist durch viele bunte Accessoires wie Poster, Teppiche und Kissen, kindgerecht aufgehellt.

Wo die Toreinfahrt zur Tenne einst war, lässt sich nur vermuten

Bamberg erklärt, dass der Raum irgendwann tapeziert worden war; das Zimmer habe wohl einmal als Lagerraum gedient. Daneben befindet sich das große Schlafzimmer der Eltern – die Besucher dürfen alle Räume betreten. Ein umlaufender Balkon führt zur Tenne. Hier draußen kann Bamberg nochmals zeigen, wo sich die Anbauten an den Ursprungsblock anschließen und einige Versatzzeichen aufzeigen. Zur Tenne habe wohl wie in der Region üblich eine aufgeschüttete Anfahrt geführt. Wo diese Toreinfahrt einst war, lässt sich nur vermuten. „Dass dieses Dachgeschoss derzeit nicht genutzt wird, ist natürlich schade“, räumt Huber ein. „Aber wer weiß: vielleicht wird es eine Spieltenne?“ Diese Aussicht lässt Tochter Lucia laut jubeln.

Leben in einem Bauernhaus aus dem Jahr 1731

Nur 500 Meter entfernt ist das nächste Denkmal zu bewundern, ein ehemaliges Bauernhaus aus dem Jahre 1731, das der Architekt Thomas Lauer mit seiner Frau Gertrud bewohnt. Unzählige Schuhe im Hausflur künden vom Besucheransturm. „Meine Eltern haben das Haus 1975 gekauft und saniert. Wir leben erst seit 2006 hier“, erzählt der Hausherr. „Es ist ein typisches Isarwinkler Bauernhaus, ein Einfirsthof.“ Die wesentlichen Sanierungsarbeiten habe damals sein Vater, ebenfalls Architekt, geleistet. Er selbst habe sich mit Anfang Zwanzig noch nicht so sehr für das historische Objekt interessiert. „Die Qualitäten und die Chancen, die in einem solchen Haus stecken, erkennt man erst mit einem gewissen Alter“, erklärt Lauer schmunzelnd. Eine Besucherin dankt ihm für die Gelegenheit, Einblicke in ein solches Haus nehmen zu dürfen – auch hier sind alle Räume zugänglich: Das sei ja nicht selbstverständlich.

Modernisierungen müssen exakt mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt werden

„Wir wollen zeigen, dass ein zeitgemäßes Wohnen in einem Haus, das beinahe 300 Jahre alt ist, möglich ist“, sagt Lauer. In dem großzügigen Dach hat er sich in einer Ecke einen Arbeitsplatz eingerichtet; in einer anderen Ecke befindet sich ein riesiges, einladendes Gästebett. Das ist für die Kinder und Enkel, die gerne zu Besuch kommen.

Im ersten Stock finden sich zahlreiche kleinere, liebevoll ausgestattete Räume sowie ein Klavier auf dem Flur. Das Erdgeschoss dagegen, in dem offenbar Wände entfernt wurden, strahlt mit einem riesigen Raum, der sich rund um einen stattlichen Kaminofen ausbreitet, eine Großzügigkeit aus, die mehreren Funktionen wie Essen und Wohnen Raum bietet. „Wir haben insgesamt 390 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche“, erläutert Lauer. Was bei einem solch alten Haus insbesondere zu beachten ist, wenn man es modernen Wohnbedürfnissen anpassen will, möchte ein Besucher wissen. „Die Modernisierungen müssen exakt mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt werden“, erklärt der Architekt. „Die Außengestalt muss in jedem Fall gewahrt werden. Drinnen sind gewisse Veränderungen in Absprache möglich.“

Die größte Herausforderung sei es aber wohl, ein Heizsystem zu etablieren, das eine Wohlfühltemperatur von 20 Grad schaffen könne. „Da das Haus nie ganz dicht zu bekommen ist, hat man andererseits eine natürliche Lüftung.“ (Sabine Näher)

