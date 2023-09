„Es ist ein Totalausfall“: Hagel zerstört komplette Apfelernte in Gaißach

Von: Andreas Steppan

Zerstörte Ernte: Der Hagel hat die viele Arbeit, die Martin Jost heuer in seine Gaißacher Plantage auf den Sunntraten-Wiesen gesteckt hat, zunichte gemacht. © Hias Krinner

Auf der Apfel-Plantage an den Sunntraten-Wiesen hat der Hagel die Ernte komplett zerstört. Bauer Martin Jost kann seinen Hofladen heuer nicht öffnen.

Gaißach – In einer Woche wäre es wieder soweit gewesen: Unter normalen Umständen hätte der Gaißacher Apfelbauer Martin Jost dann wie in jedem Herbst seinen Hofladen eröffnet und die Ernte der kleinen Plantage auf den Sunntraten-Wiesen zum Verkauf angeboten. Doch das fällt heuer aus. Die komplette Ernte fiel dem Hagelunwetter vom Samstag vergangener Woche zum Opfer.

Hagel schlägt in Gaißach Äste und Äpfel von den Bäumen

„So etwas habe ich noch nicht erlebt. Es ist ein Totalausfall“, berichtet Jost. Gaißach sei im Vergleich zwar nur im Randgebiet des Hagelunwetters gelegen. „Aber mit etwa zwei Zentimetern Durchmesser waren die Hagelkörner immer noch groß genug für die Äpfel.“ Der Niederschlag habe Äste, Blätter und Früchte von den Bäumen geschlagen. Nur noch ein paar Äpfel hängen Jost zufolge, seien aber „total zerschlagen“, wie er sagt. Wären die Früchte schon reifer gewesen, hätte man daraus wenigstens noch innerhalb von ein bis zwei Tagen Saft machen können. „Aber dafür war es noch drei bis vier Wochen zu früh.“ So waren die beschädigten Äpfel letztlich in keiner Weise mehr zu verwerten.

Jost, der aus Neumarkt in Südtirol stammt, hatte seine Bäume an den Sunntraten im Jahr 2010 gepflanzt und zwei Jahre später erstmals die Pforten seines Hofladens an der Lenggrieser Straße geöffnet, um in Direktvermarktung die Sorten Gala, Elstar und Jonagold anzubieten. Der Apfel-Anbau ist für den 45-Jährigen zwar nur ein Zuerwerb neben seinem Hauptberuf, dennoch sind die wirtschaftlichen Einbußen durch den Totalausfall für ihn schmerzhaft. Nur ein Teil seines Schadens sei versichert, sagt er.

Auch die Apfel-Ernte de kommenden Jahres könnte vermindert sein

Und die Folgen könnten sich sogar bis ins kommende Jahr ziehen. Auf der Westseite habe der Hagel auch viele Äste heruntergeschlagen, an denen sich schon Knospen fürs nächste Frühjahr gebildet hatten, sagt Jost. „Ob wir nächste Saison dadurch weitere Einbußen haben, werden wir daran sehen, wie viele Blüten die Bäume im Frühjahr haben.“

Für diesen Herbst hatte der Gaißacher bis zum Hagelunwetter mit einer eher „mittelmäßigen“ Apfelernte gerechnet, wie er sagt. „Das Frühjahr war für die Blüten zu nass und zu kalt.“ Üblicherweise erntet Jost in Gaißach nach eigenen Angaben jährlich im Schnitt 12 bis 15 Tonnen Äpfel.

