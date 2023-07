Treffen mit Politiker in Gaißach: Ärzte und Apotheker fühlen sich gegängelt

Von: Andreas Steppan

Gesprächsrunde in der Michaeli-Apotheke: (v. li.) Inhaber Christopher Hummel, Kinderarzt Dr. Tobias Reploh, Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan und Dr. Thomas Straßmüller vom Ärztlichen Kreisverband Miesbach. © Arndt Pröhl

Bürokratie und Kostendruck vermiesen Ärzten und Apothekern den Berufsalltag. Das beklagten Vertreter dieser Berufe im Gespräch mit Alexander Radwan (CSU).

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wie wichtig eine gute medizinische Grundversorgung ist, hat sich in der Corona-Pandemie klar gezeigt. Bald darauf wurde aber auch deutlich, wie fragil das System an manchen Stellen ist: Plötzlich waren hunderte wichtiger Arzneien in Deutschland nicht lieferbar, vom Fiebersaft für Kinder bis zu lebensrettenden Blutdrucksenkern oder Krebsmedikamenten. Vor diesem Hintergrund machte der Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan (CSU) auf seiner Sommertour jetzt Station in der Michaeli-Apotheke in Gaißach und hörte sich an, wo Pharmazeuten und Ärzte vor Ort der Schuh drückt. Im Gespräch wurde deutlich: Die Vertreter beider Berufsstände wünschen sich vor allem einen Abbau der Bürokratie und mehr Freiheiten im Berufsalltag.

Bundestags-Abgeordneter Radwan tritt sich mit Ärzten und Apothekern

„Ich liebe die Medizin und den Arztberuf“, sagte Dr. Tobias Reploh, Kinderarzt und leitender Notarzt beim BRK in Bad Tölz. Doch es gebe zu viel Bürokratie und zu großen wirtschaftlichen Druck auf die Mediziner. „Man hat den Eindruck, es geht nur ums Billiger-Werden und ums Sparen.“ Auch Christopher Hummel, Apotheken-Sprecher im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen, beklagte: „Wir werden gegängelt.“

Die Gesprächsteilnehmer nannten Beispiele. So habe er einem Kind 100 Milliliter Penicillin verordnet, sagte Reploh. Hummel aber konnte in seiner Apotheke nur zwei Fläschchen à 50 Milliliter verkaufen – was etwas teurer war. Ein Jahr später habe die Krankenkasse bei Reploh gefragt, warum er nicht die günstigere größere Flasche verordnet habe, und er musste die gesamten Kosten aus eigener Tasche begleichen.

Lieferengpässe: Ärzte bekommen viel Kritik ab

Noch teurer wurde es einmal für Hummel. Er berichtete, er habe die Höchstabgabemenge bei einem verordneten Betäubungsmittel überschritten – „weil die Packung der Firma 50 Tabletten enthielt statt der erlaubten 48“. Die Folge: Er musste der Kasse insgesamt viermal den Preis von 600 Euro erstatten. „Jedes Quartal kommen derartige Briefe von der Kasse, das vermiest einem den Berufsalltag“, sagte Thomas Straßmüller, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands Miesbach.

Die Ärzte und der Apotheker schilderten auch ihre Erfahrungen mit Lieferengpässen. Von Seiten der Patienten hätten die Ärzte „viel Kritik und Emotionen abgekriegt“, sagte Reploh. „Ich finde es toll, wie wir vergangenen Winter durch diese Situation gekommen sind, indem wir uns gegenseitig geholfen haben, wünsche mir aber, dass das nie wieder vorkommt“, so der Kinderarzt.

Warnung vor Apotheken-Sterben

„Dass es in China einen Lockdown gibt und hier die Lichter ausgehen, kann es nicht sein“, stimmte Radwan zu. Die Politik müsse dafür Sorge tragen, Medikamentenproduktion und Forschung zurück nach Europa zu holen. „Dazu müssen die Preise nach oben gehen.“ Ein Ansatz dazu sei auf europäischer Ebene, dass bei Subventionen für Unternehmen Ausnahmen erlaubt werden. Wenn Pharmaunternehmen auf diese Weise dann höhere Preise aufrufen können, müsse aber auch sichergestellt sein, dass sie eine Grundversorgung im Land garantieren und ihre Produkte im Fall einer Knappheit nicht an den Meistbietenden nach China oder Saudi-Arabien verkaufen. Weniger am Geld, als an zu großen Restriktionen in Deutschland liegt es aus Radwans Sicht, dass forschende Pharmafirmen abwandern.

Hummel warnte vor einem Apothekensterben. „Irgendwann bleiben nur noch wenige große übrig. Aber die werden Orte wie Bichl, Königsdorf oder Bad Heilbrunn nicht versorgen.“ Der Beruf müsse wieder so attraktiv werden, dass man ihn dem Nachwuchs schmackhaft machen könne.

