Trunkenheitsfahrt endet nach 300 Metern

Teilen

Sieben Monate ist der Führerschein für den Mann jetzt weg. © Symbolfoto: dpa

Ein Gaißacher ist nun wegen 1,18 Promille am Steuer zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Gaißach/Wolfratshausen – Ein Bier weniger, dann wäre er wohl mit einem Bußgeld sowie einem kurzen Fahrverbot davongekommen, als die Polizei ihn angehalten hatte. Doch nach dem Genuss von mindestens vier halben Litern Gerstensaft, die ein Gaißacher am 19. Oktober vorigen Jahres in einer Kneipe in Bad Tölz konsumiert hatte, ergab die Blutprobe einen Wert von 1,18 Promille Alkohol. Weil der Mann somit knapp über der „absoluten Fahruntüchtigkeit“ von 1,09 Promille lag, landete die Sache beim Amtsgericht in Wolfratshausen. Dort musste sich der 66-Jährige jetzt wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Angeklagter räumt Fehler ein

„Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe“, räumte der Gaißacher in der Verhandlung ein und erzählte kurz, wie es dazu gekommen war. In einer Kneipe habe er einen Spezl getroffen, dieser habe ihm noch ein, zwei Bier ausgegeben, weshalb es sich hinzog, bis er gegen 23 Uhr entschied, „die vier bis fünf Kilometer nach Hause zu fahren“. Er kam nur rund 300 Meter weit, dann beendete eine Polizeistreife die Fahrt.

Richter ist milde

Weil er „nur leicht alkoholisiert“ gewesen, nur wenige Meter gefahren sei und sich kooperativ gezeigt hatte, beantragte die Staatsanwältin eine Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu je 45 Euro (insgesamt 2250 Euro). Richter Helmut Berger zeigte sich von seiner milden Seite und beließ es bei 45 Tagessätzen zu je 45 Euro, was für den Angeklagten unterm Strich 200 Euro weniger Strafe bedeutete. Weil er einem „beschleunigten Verfahren“ zugestimmt hatte – in diesem Fall gibt es keine schriftliche Anklage, der Beschuldigte räumt alles ein, es müssen keine Zeugen gehört werden –, bekam der Gaißacher auch einen Monat „Bonus“ beim Entzug seines Führerscheins, auf den er nun noch sieben Monate verzichten muss.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.