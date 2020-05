Urkunden zum Abschied aus dem Gaißacher Gemeinderat

Mit persönlichen Dankesworten sowie mit Ehrennadeln und Urkunden verabschiedete der Gaißacher Bürgermeister Stefan Fadinger sieben Gemeinderäte.

Gaißach – Das übliche gesellige Abschlusstreffen soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Der Bürgermeister dankte den sieben Räten für ihren zuverlässigen und engagierten Einsatz im Ehrenamt. Gemeinsam habe man dank eines konstruktiven Miteinanders viele Herausforderungen zum Wohl des Gemeinwesens bewältigt.

Dazu brachte Fadinger noch einmal wichtige Akzente der zu Ende gehenden Wahlperiode in Erinnerung: Verbesserung der Infrastruktur in den Bereichen Straßenbau, Trinkwasserversorgung, Breitbandnetz und nachhaltige Windenergie, Sozialer Wohnungsbau und Bauland für Einheimische, neue Gewerbegebiete einschließlich des gemeindlichen Handwerkerhofes, Grunderwerb, Schulwesen und Kinderbetreuung, Sportförderung und vieles mehr. Und er erinnerte daran, wie gut die Gemeinde mit Unterstützung durch einen Helferkreis die Unterbringung der vielen Flüchtlinge gemeistert habe. Auch die gelungene 1200-Jahr-Feier der Gemeinde durfte in diesem Rückblick nicht fehlen.

Landrat Niedermaier: „Die Welt ist eine komplett andere geworden“

Bei der Verabschiedung der scheidenden Räte in der Aula der Grund- und Mittelschule hob der Bürgermeister besonders Alois Angermeier (24 Jahre) und Johann Schinnagl (18 Jahre) hervor, die beide jeweils sechs Jahre lang auch als Dritte Bürgermeister amtierten. Auch Franz Rest (18) bekam ein Sonderlob dafür, dass er mehrfach in ganz unentgeltlicher Weise planerische Konzepte für gemeindliche Bauvorhaben wie den Kindergarten und den Handwerkerhof gefertigt hat. 18 Jahre gehörte auch Franz Brandhofer dem Gemeinderat an, zwölf Jahre war Georg Müller dabei, acht Jahre Christine Arlet und sechs Jahre Balthasar Bauer. (rbe)

