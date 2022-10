Von Corona bis Energiepreisdeckel: Freie Wähler Bad Tölz-Wolfratshausen diskutieren

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Gab Einblicke in die Landespolitik: Landtagsfraktions-Sprecher Florian Streibl in der Jahresversammlung des Freien-Wähler-Kreisverbands in der „Mühle“ in Gaißach. © Sappl

Neuwahlen standen in der Jahresversammlung des Kreisverbands der Freien Wähler auf dem Programm. Zudem gab es Einblick in die Landes- und in die Kreispolitik.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Rasch über die Bühne gingen beim Kreisverband der Freien Wähler die Neuwahlen. Gibt es nur einen Kandidaten für den jeweiligen Posten, dürfen die Mitglieder per Handzeichen entscheiden. Und so wurde Kreischefin Susanne Merk einstimmig wiedergewählt – aus Krankheitsgründen allerdings in Abwesenheit. Ihr zur Seite steht weiterhin Moritz Sappl und nun auch Anja Baumgartner, die Vera Kraus nachfolgt, die nicht mehr kandidierte. Baumgartners bisherige Aufgabe als Schriftführerin übernimmt Franziska Waldherr, während Peter Goepfert weiterhin die Kasse führt. Fritz Koch und Ann-Kathrin Grüner (neu) fungieren als Beisitzer.

Die Freien Wähler im Landtag gehören „zum Team Zuversicht“

Einen Einblick in die Landespolitik gewährte dann Florian Streibl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Landtag. Auch wenn es in der Koalition mit der CSU gerade beim Thema Corona-Politik mitunter heftig „geknirscht“ habe, „haben wir in der Krise gut zusammengearbeitet“, sagte Streibl. Während die CSU eher „dem Team Vorsicht angehörte, waren wir das Team Zuversicht“. Das bedingte, dass Kompromisse geschlossen werden mussten. Insgesamt seien die vergangenen zweieinhalb Jahre „eine interessante und höchst anstrengende Zeit gewesen. Aber die Demokratie hat gut funktioniert“, sagte Streibl. Mit dem Krieg in der Ukraine, den Flüchtlingen und der Energiekrise seien die aktuelle Herausforderungen „noch größer als in der Pandemie“.

Streibl: „Es muss alles ans Netz gehen, was Energie erzeugen kann“

Streibl sprach über den von Wirtschaftsminister Huber Aiwanger (FW) geforderten Energiepreisdeckel, die wachsende Flüchtlingszahl abseits der Ukraine und die Herausforderungen, die das mit sich bringt. Er ging aber auch auf das Thema Energie ein. „Es muss alles ans Netz gehen, was Energie erzeugen kann“, sagte Streibl. Er sei „kein Freund der Kernkraft“, bekannte er, aber man könne nicht die verbliebenen drei Werke abschalten und „den Bürgern sagen, dass sie eben kalt duschen müssen“. Generell, so der Abgeordnete weiter, gehörten alle Bereiche „der Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand. Deshalb ist die Verstaatlichung von Uniper der richtige Weg“, sagte er mit Blick auf den Einstieg des Bunds bei dem Energiekonzern. Generell sei Bayern aber auch „das Photovoltaikland Nummer eins“. Und das Ende der bayerischen Abstandsregelung 10H bei Windrädern, werde mehr Standorte bringen. „Dann braucht es allerdings noch Investoren“, so Streibl.

Niedermaier: „Windräder sind keine Goldesel, die sofort Gewinn abwerfen“

Darauf ging auch Landrat Josef Niedermaier ein. „Windräder sind keine Goldesel, die sofort Gewinn abwerfen“ – schon gar nicht im Voralpenland mit seiner schwierigen Topografie. Es gebe schon Gründe, warum auf den vorhandenen Vorrangflächen (963 Hektar) in der Planungsregion 17, zu der auch der Landkreis gehört, bislang kein Windrad steht. Dennoch muss die Region nun auf Geheiß des Bundes und des Freistaats weitere Flächen ausweisen. Es gehe um „das Sechsfache“ der bisherigen Vorrangflächen, so Niedermaier. Und ausgewiesen werden müssen diese Bereiche, „denn sonst gibt es keinerlei Steuerungselement, wo gebaut wird, weil Windrädern privilegiert sind“. Er hätte einen anderen Weg bevorzugt. „Jede Region setzt sich ein Ziel. Aber es bleibt der Region überlassen, wie sie es erreicht – ob mit PV, Wasserkraft oder Wind.“

Wachsende finanzielle Belastung der Landkreise

Niedermaier ging aber auch auf die wachsenden finanziellen Belastungen der Landkreise ein, die durch Beschlüsse auf Bundes- oder Landebene entstehen – beispielsweise dadurch, dass der Kreis der Wohngeld-Berechtigten ausgeweitet wird. Die Berechnung sei komplex. „Die Zahl der Empfänger verdreifacht sich. Um das abzuarbeiten, brauchen wir vier bis fünf Stellen“, sagte Niedermaier. Um die Vorgaben des geänderten Jugendhilfegesetzes zu erfüllen, müsse der Kreis in den nächsten sechs Jahren sogar 25 weitere Stellen schaffen. Und das alles koste Geld. „Aber das alles sind Pflichtaufgaben“, betonte Niedermaier.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Es gebe hier keinen Spielraum. Er sieht diese Entwicklung mit Sorge. „Wir haben in diesem Land ein sehr gutes soziales Netz. Aber wir schaffen Vorgaben, die nicht einzuhalten sind.“ Im Moment klaffe im Haushalt 2023 ein 20-Millionen-Euro-Loch, das gestopft werden müsse. Niedermaier: „Es kommen schwierige Monate auf uns zu.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.