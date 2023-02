Von Sonne geblendet: Unfall in Gaißach

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Da eine Fahrerin von der Sonne geblendet war, kam es in Gaißach zu einem Unfall. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Leichte Verletzungen und erheblicher Sachschaden. So lautet die Bilanz eines Abbiegeunfalls in Gaißach.

Bad Tölz - Erheblicher Sachschaden entstand am Dienstag in der Früh bei einem Verkehrsunfall auf der B 13 im Gemeindegebiet von Gaißach. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 33-jährige Tölzerin gegen 8.50 Uhr die Bundesstraße aus Tölz kommend und bog in Untergries in die Tölzer Straße ab. Direkt danach wollte die Fiat-Fahrerin nach links in Richtung Moser-Säge abbiegen.

Gaißach: Unfall beim Abbiegen

Dabei wurde sie jedoch von der tief stehenden Sonne geblendet und übersah den entgegenkommenden Opel Zafira, den ein 65-jähriger Mann aus Gaißach fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer trugen leichte Verletzungen davon und mussten mit dem Rettungswagen ins Tölzer Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 9000 Euro.

