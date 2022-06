Böse Überraschung für Wanderer: Serie von Auto-Aufbrüchen auf Parkplätzen

Polizei bittet um Hinweise

Auf den Wanderparkplätzen in Bad Tölz-Wolfratshausen gehen Auto-Aufbrecher um. Davor warnt die Polizei und berichtet von Fällen in Gaißach, Bad Heilbrunn und Dietramszell.

Gaißach/Bad Heilbrunn - Auf dem Gaißacher Sunntraten-Wanderparkplatz in Grundern/Untermberg wurde einer Greilingerin am Mittwoch der Geldbeutel aus dem Auto gestohlen. Laut Polizei hatte die 40-Jährige ihren VW Golf gegen 8.30 Uhr dort abgestellt. Als sie eine Stunde später zurückkam, entdeckte sie den Diebstahl. Das Auto war unversperrt. Das Portemonnaie lag im hinteren Fußraum. Die Beute inklusive Versicherungs- und EC-Karten war etwa 150 Euro wert.

Bestohlene sehen mögliches Fluchtfahrzeug davonfahren

Einen weiteren Fall vom Mittwoch meldete die Geretsrieder Polizei aus der Gemeinde Dietramszell: Ein unbekannter Täter hat dort gegen 15 Uhr die linke Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz am Egelsee abgestellten Autos eingeschlagen und einen Rucksack gestohlen. Besonders dreist: Der 19-jährige Fahrzeugführer und sein gleichaltriger Begleiter, beide aus Holzkirchen, befanden sich in der Nähe und hörten das Splittern des Glases.

Beide eilten sofort zu ihrem Auto und mussten feststellen, dass der Unbekannte einen Rucksack hatte mitgehen lassen. Darin befanden sich Airpods im Wert von 250 Euro. Den Schaden am Auto gibt die Polizei mit etwa 350 Euro an. Die beiden Männer sahen nur noch einen blauen Mercedes-SUV in Richtung Dietenhausen wegfahren. Das Kennzeichen konnten sie nicht erkennen. Nach Angaben der Polizei könnte es sich um das Fluchtfahrzeug des Diebs handeln.

Auto auf Wanderparkplatz in Gaißach aufgebrochen

Am Donnerstag traten die unbekannten Täter auf dem Parkplatz des Forstwegs zur Schwaigeralm (Gemeinde Gaißach) in Aktion. Dort schlugen sie laut Tölzer Polizei zwischen 10.30 und 11.05 Uhr an einem geparktem Opel Meriva auf der Beifahrerseite die Scheibe ein und griffen sich aus dem Wageninneren eine Handtasche. Die Eigentümerin fand die Tasche zwar kurz darauf in der Nähe an einem Pfosten hängend wieder. Allerdings fehlte daraus ihr Geldbeutel mit Bargeld, Bankkarten und Ausweisdokumenten im Gesamtwert von 80 Euro.

Erneut auf dem Sunntraten-Parkplatz ereignete sich zwischen 13.35 und 15.20 Uhr die nächste Tat. Die Unbekannten schlugen an einen Skoda Kodiaq die Scheibe ein und stahlen eine Geldbörse und eine Brille, die zusammen etwa 150 Euro wert sind.

Diebstahl aus Auto von Parkplatz am Karpfsee

Und zwischen 14.30 und 18 Uhr brachen sie am Karpfsee bei Bad Heilbrunn einen Opel Meriva auf und nahmen daraus eine Handtasche mitsamt Geldbörse mit (Wert: 100 Euro).

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 08041/761060 bei der Polizei zu melden.

