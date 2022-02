Yehudi-Stiftung: Mit Musik Freude in die Gaißacher Fachklinik bringen

Von: Ines Gokus

Freuten sich über den gelungenen Nachmittag (v.li.) Ernst-Johann Prinz Biron von Curland, Florian Mayrhofer, Inge Rosenmüller, Andreas Winkler und Prof. Dr. Edda Weimann – die für das Bild kurz die Masken abnahmen. © Ines Gokus

Die Yehudi-Stiftung bringt wieder Konzerte in die Gaißacher Fachklinik. Den chronisch kranken Kindern bereiten die Events eine große Freude.

Gaißach – „Musik heilt, Musik tröstet, Musik bringt Freude“ – das war ein Motto von Yehudi Menuhin, einem der größten Violinvirtuosen des 20. Jahrhunderts. Bereits 1977 rief der Künstler in London die Organisation „Live Music now“ ins Leben. Vor dreißig Jahren wurde auch eine deutsche Stiftung in München gegründet. Sie verbindet zwei Anliegen Menuhins: Musik zu den Menschen zu bringen, die aufgrund ihrer Lebensumstände nicht in den Konzertsaal gehen können und zugleich junge, begabte Musiker zu fördern, die am Beginn ihrer Karriere stehen. Sie werden dafür nach strengen Kriterien ausgewählt, es sollen nur die Besten daran teilnehmen.

Musiziert wird in Krankenhäusern, Altenheimen, Hospizen, Gefängnissen, Asylbewerberunterkünften und eben seit 17 Jahren – in der Zeit vor Corona – regelmäßig alle zwei Monate auch in der Gaißacher Fachklinik für chronisch kranke Kinder. Am Donnerstag war es wieder soweit, das erste Mal regulär seit Beginn der Pandemie: Das Duo „Almrausch“, bestehend aus den Musikern Andreas Winkler und Florian Mayrhofer, brachten die steirische Harmonika und die Tuba mit und bescherten den kleinen Patienten und deren Eltern eine vergnügliche Stunde mit einer musikalischen Märchengeschichte. Das Duo hatte sich für die Stiftung in der Kategorie Volksmusik beworben und spielt nun schon das vierte Mal in der Klinik. Bekannt sind die Musiker übrigens auch von der Formation „Maxjoseph“.

: „Manches Kind hat noch nie zuvor ein Musikinstrument gesehen.“

Zu Gast waren auch Inge Rosenmüller, die viele Jahre für die Organisation der Konzerte in der Fachklinik verantwortlich war, und Ernst-Johann Prinz Biron von Curlan, einer der Stiftungsgründer, der nun ihr Nachfolger im Amt wurde. Inge Rosenmüller lagen die Konzerte immer sehr am Herzen. Denn: „Manches Kind hat noch nie zuvor ein Musikinstrument gesehen.“ Sie schwärmt: „Zu erleben, wie die Kinder staunen, sich freuen und richtig mit dabei sind, das war sehr schön. Wer weiß, vielleicht wurde einer von ihnen deshalb Musiker?“ Die medizinische Direktion der Fachklinik, Professor Dr. Edda Weimann, bedankte sich bei den Stiftungsmitgliedern, dass ihre Einrichtung für diese besonderen Konzerte genutzt wird und die Kinder davon profitieren.

Sie zeigten den Kindern spielerisch Musik und Instrumente: Florian Mayrhofer und Andreas Winkler. © Ines Gokus

Der Klinikalltag bestehe aus vielen pflegerischen und therapeutischen Maßnahmen und die Konzerte, die in diesem Fall speziell auf Kinder zugeschnitten sind, machen allen großen Spaß und sollen auch zum Mitmachen anregen. Die Musiker von „Almrausch“ jedenfalls hatten die volle Aufmerksamkeit der Vier- bis Zwölfjährigen. Sie gingen auf Augenhöhe und bezogen die Kinder humorvoll mit ein in die Geschichte. Für die Kleinsten gab es beispielsweise die Prinzessin, die ihren Prinz sucht. Aber auch Charaktere für die etwas Größeren, wie etwa Erwin der Ernste, der seit 1997 nicht mehr gelacht hat, oder den Zahnarzt, Franz der Furchtbare. Jeder Charakter des Märchens hatte eine eigene Melodie und einen eigenen Dialekt und ganz nebenbei bekamen die Kinder auch noch erklärt, wie Tuba und Steirische eigentliche funktionieren. Zum Schluss durften sich die Kinder noch ihre Lieblingslieder wünschen und brachten die Musiker an ihre Grenzen. „AC/DC können wir leider nicht. Aber wir üben ganz viel bis zum nächsten Mal und spielen es dann,“ versprachen sie.

