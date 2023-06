Zu große Trockenheit: Gaißach untersagt Johannifeuer

Waldbrandgefahr zu hoch

Johannifeuer sind heuer im gesamten Ortsbereich von Gaißach aufgrund der starken Trockenheit und der damit verbundenen hohen Waldbrandgefahr strikt verboten.

Gaißach - Keine Johannifeuer heuer in Gaißach. Das wurde am Dienstag in der Gemeinderatssitzung bekannt gegeben. Das Verbot gilt insbesondere auch auf den umliegenden Gaißacher Bergen. Es gibt nur eine Ausnahme von dieser gemeindlichen Anordnung: Das „Waldfest“ mit Johannifeuer des SC Gaißach am Reiserlift am Freitag, 23. Juni, ab 19 Uhr mit der Musikkapelle Gaißach darf über die Bühne gehen. Dort wird die örtliche Feuerwehr den Ablauf mit Löschfahrzeugen absichern.

Zu Starke Trockenheit: Gaißach untersagt Johannifeuer

Es ist bislang das einzige Verbot, das ausgesprochen wurde. Es gebe auch keine landkreisweite Anordnung, sagt Landratsamts-Pressesprecherin Marlis Peischer auf Anfrage. Allerdings gibt es ein Merkblatt mit Vorgaben, die bei den Johannifeuern zu beachten seien. Dieses wurde an die Städte und Gemeinden geschickt – „mit der Bitte, die Veranstalter der Johannifeuer entsprechend zu informieren“, so Peischer.

In dem Schreiben geht es unter anderem darum, dass bei der Feuerstelle ein Mindestabstand von 100 Metern zum nächsten Wald und zu leicht entzündlichen Stoffen eingehalten werden muss. Es darf nur natürliches oder rein mechanisch behandeltes Holz verwendet werden, also keine alten Möbel, Fenster oder Türen oder – noch schlimmer – Dinge wie Kunststoffe oder alte Reifen. „Eine Verwendung dieser Stoffe stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit einer empfindlichen Geldbuße geahndet werden kann“, heißt es in dem Merkblatt.

Angst vor Waldbrand

Das Feuer müsse ständig beaufsichtigt werden, geeignete Löschmittel in der Nähe stehen. Bei starkem Wind muss das Feuer gelöscht werden, da Brandgefahr durch Funkenflug besteht. Sonnwendfeuer müssen im Rahmen einer Veranstaltung bei der Kommune angemeldet werden, das Einverständnis des Grundeigentümers werde vorausgesetzt. Zudem empfiehlt das Landratsamt, die Integrierte Leitstelle Oberland über das geplante Feuer zu informieren. Diese ist telefonisch erreichbar unter 08 81/92 58 51 00 oder online auf www.ils.oberland.brk.de. (rbe/va)

