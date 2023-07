Seit 150 Jahren Zusammenhalt und Hilfe für Menschen in Not

Verein

Der Christliche Bauernverein in Gaißach feiert bald sein 150-jähriges Bestehen. Betrieb im Festzelt ist ab dem 7. Juli.

Gaißach – Zusammenhalt und gegenseitige Solidarität von Land- und Forstwirten führten 1873 zur Gründung der Vereinigung des christlichen Bauernvereins Gaißach. Der Gedanke war nach der industriellen Revolution eine geschlossene Einigkeit des Bauernstands. Familien und Höfe, die unverschuldet in Not geraten waren, wurden unterstützt und geeint für die Anerkennung des schwindenden Bauernstands gekämpft. Die meisten Bauernvereine, die in Spitzenzeiten über 560 000 Mitglieder zählten, überlebten die Weltkriege sowie die offizielle Gründung des Bayerischen Bauernverbandes 1945 nicht. In Gaißach wurde freilich der Vereinigung und deren Werten treu geblieben. Am kommenden Wochenende wird das 150-jährige Bestehen gefeiert.

Über 1000 Mitglieder

Mit rund 1080 Mitgliedern sind rund ein Drittel der Gaißacherinnen und Gaißacher dem Verein angeschlossen. Selbstverständlich handelt es sich dabei nicht nur um Haupterwerbslandwirte, vielmehr kann jeder der dem landwirtschaftlichen Leben und der dörflichen Gemeinschaft wohl gesonnen ist, beitreten. Mittelpunkt im Vereinsleben ist der Jahrtag mit der Hauptversammlung und dem traditionellen Bauernball.

150 Jahre: Das Programm Freitag, 7. Juli: Tanz-Musi, Einlass: 19 Uhr; ab 20 Uhr „Isarwinkler Spitzbuam“, für Mieder-Madln kostenloser Eintritt. Samstag, 8. Juli: Familientag ab 11 Uhr, Frühschoppen mit Oldtimer-Treffen, Musik von der Isarwinkler Jugendkapelle; ab 13 Uhr Tretbulldog-Treffen (Schulgelände Gaißach), Musik von der Goaßara Blechmusi, Hüpfburg, Karussell und Kinderschminken; ab 19 Uhr gemütlicher Musikabend mit „HamKoanNam“; Sonntag, 9. Juli: ab 7.30 Uhr Weißwurstfrühstück im Festzelt, ab 9 Uhr Aufstellung zum Kirchenzug, ab 9.30 Uhr Kirchenzug mit anschließendem Feldgottesdienst, historischer Festzug, ab 13 Uhr Unterhaltung mit Isarwinkler Musikkapellen.

Bauernjahrtag ist ein Höhepunkt im Dorfleben

Dabei hat sich am Tagesablauf in den zurückliegenden 150 Jahren eigentlich nichts verändert. Der Bauernjahrtag zählt zu den Höhepunkten im Dorf, die Beteiligung ist stets überwältigend. Sämtliche Generationen an Gaißachern sind am Samstag vor Kathrein daran beteiligt. Alle drei Jahre wechselt die vierköpfige Vorstandschaft. Diese besteht aus je zwei Vertretern der unteren und je zwei Vertretern der oberen Gemeinde. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Pflege des christlichen Brauchtums“, sagt Vorstand Martin Rest (Taxner). „Außerdem wird weiterhin in Not geratenen Mitmenschen geholfen, zudem werden Dorf- und Betriebshelfer finanziell unterstützt.“

+ Im Christlichen Bauernverein – hier beim Festzug anlässlich des Gemeindejubiläums – sind ein Drittel der Gaißacher Mitglied. © Demmel

Historischer Festzug geplant

Beim Jubiläumsfest ist es das Ziel vieler Mitglieder, dass alle zusammenhelfen gemeinsam eine unvergessliche Feier ausrichten. Höhepunkt ist der Festgottesdienst am Sonntag. „Da wollen wir dem Herrgott unsere Dankbarkeit erweisen“, sagt Rest. Anschließend ist dann ein historischer Festzug über das Mutterwegerl und die Sonnwiesstraße zurück in das Festzelt geplant. Mehrere Musikkapellen, Pferdegespanne, Darstellungswagen sowie Orts- und Gastvereine nehmen daran teil. Und natürlich wird auch mit vielen Zuschauern gerechnet. Rest: „Wir wollen mit möglichst vielen Besuchern das Jubiläum feiern und werden versuchen, alle Gäste bestens zu bewirten.“ (dh)

