Zwei Fälle von Fischwilderei an der Isar

Wer in der Isar fischen will, braucht dafür eine Berechtigung.

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Es ist bereits der zweite Fall von Fischwilderei an der Isar innerhalb weniger Tage. Dieses Mal wurden zwei Niederländer erwischt.

Gaißach/Bad Tölz - Am Donnerstag gegen 7.50 Uhr beobachtete ein 57-jähriger Gaißacher, wie zwei junge Männer am Isarufer fischten. Dies kam dem Gaißacher verdächtig vor, und er verständigte die Polizei.

Anzeigen wegen Fischwilderei

Die eingesetzten Streifenbeamten sahen beim Eintreffen, wie die beiden die Angeln in die Isar hielten. Eine Berechtigung zum Fischen konnten sie nicht vorweisen. Gegen den 23- und den 14 -Jährigen, beide mit Wohnsitz in den Niederlanden, wurde eine Anzeige wegen Fischwilderei erstattet.

Tölzer streiten trotz fangfrischer Äsche ab, geangelt zu haben

Die gab es vor wenigen Tagen auch schon für zwei junge Tölzer. Laut Polizei wurden die beiden am Sonntag gegen 20.30 Uhr der Inspektion gemeldet. Der 20- und der 25-Jährige fischten an der Isar, kurz hinter dem Tölzer Stausee im Bereich Ochsenwöhr. Dort trafen sie die Beamten auch an. Trotz Zeugen, sichergestellter Angel und einer fangfrischen Äsche stritten die beiden Männer die Tat ab. Einen Fischereischein beziehungsweise eine Gewässerlizenz konnten sie nicht vorweisen.

