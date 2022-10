Gegen Gewaltherrschaft und Rassismus

Zahlreiche Veteranenvereine und Bürger nahmen am Samstag an dem Gottesdienst auf dem Dorfplatz teil.

Doppeljubiläum in Bichl

Der Veteranen- und Kriegerverein Bichl hat sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Dabei erinnerten die Redner vor allem an das Leid und die Not, die Kriege bringen.

Bichl – Ein Doppeljubiläum in einer Dorfgeschichte gehört wahrlich zu den Seltenheiten. In Bichl war dies am Samstag jedoch der Fall: Zum einen feierte der Veteranen- und Kriegerverein sein 150-jähriges Bestehen. Zum anderen wurde das Kriegerdenkmal vor 100 Jahren eingeweiht. Zahlreiche Veteranenvereine aus dem Loisachtal sowie dem Isarwinkel nahmen an der Festlichkeit teil. Auch das Interesse der Bevölkerung war groß.

Wunsch nach Frieden bei allen groß

In den Nachmittagsstunden trafen die Gast- und Ortsvereine im Gasthaus zum „Bayerischen Löwen“ ein, von dort ging es nach der Begrüßung durch Veteranenvorstand Sepp Reichlin und Bürgermeister Benedikt Pössenbacher, begleitet von Musikkapellen und Spielmannszug, im Kirchenzug durch die Ortschaft zum Dorfplatz. Bei besten Bedingungen, das Wetter hätte schöner nicht sein können, wurde dort mit Pfarrer Heiner Heim und Diakon Georg Meigl Gottesdienst gefeiert. Heim bezeichnete die Vereinsgründer und Mitglieder der Veteranenvereine als Männer, die sich gegen das Vergessen stellen: „Es handelt sich nicht um eine Verherrlichung von Militär und Wehrmacht. Vielmehr geht es darum, dass Erinnerung zur Mahnung wird. Kriegerische Auseinandersetzungen haben in der Vergangenheit viel Leid und Not gebracht. Dies sollte sich nie wiederholen.“ Es herrschte eine beeindruckende Stille, die ahnen ließ, dass bei vielen Zuhörern Nachdenklichkeit und der Wunsch nach Frieden seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mehr an Bedeutung gewonnen haben. Den auf unserem Kontinent nun herrschenden Krieg nannte Heim: „Das Werk eines Machtbesessenen.“

Veteranenvorstand Sepp Reichlin (im Vordergrund) bei der Fahnenparade.

Mittlerweile brach die Dämmerung herein, ideale Voraussetzungen für einen Fackelzug zum Kriegerdenkmal, das 1822 errichtet worden war. Dort legte Reichlin einen Kranz nieder und erinnerte an die gefallenen und vermissten Männer, deren Schicksal viel Not und Leid über die Hinterbliebenen in der Heimat gebracht hatte. Der Vorstand appellierte, sich gegen Gewaltherrschaft und Rassismus einzusetzen.

„Der Sepp ist in den letzten Tagen zur absoluten Hochform aufgelaufen“

Major Michael Schmid, der aus Bichl stammt, übernahm anschließend das Kommando zum Großen Zapfenstreich. Bestens inszeniert wurde die Militärzeremonie von der Musikkapelle Bichl und dem Spielmannszug. Es war der gelungene Höhepunkt des Festtages. Nach der Fahnenparade ging es hinauf in den voll besetzten Saal des „Bayerischen Löwen“, wo der Abend seinen Ausklang fand. Sepp Reichlin überreichte den Gastvereinen ein Präsent für ihr Kommen und bedankte sich bei langjährigen Mitgliedern für ihre Vereinstreue.

Geehrt wurden von Vorstand Sepp Reichlin: Sepp Sonner (85. Geburtstag), Bernhard Buchner und Bürgermeister Benedikt Pössenbacher (beide 25 Jahre).

Pfarrer Heim ergriff ebenfalls noch einmal das Mikrofon und bedankte sich stellvertretend für alle Helfer der perfekten Durchführung des Doppeljubiläums beim Vorstand: „Der Sepp ist in den letzten Tagen zur absoluten Hochform aufgelaufen.“

Vom Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber gab es Lob an alle Teilnehmer: „150 Jahre ist ein Jubiläum, das richtig gefeiert werden soll. Ihr habt mit Eurem Kommen alle einen Beitrag geleistet. Zusammenhalt ist wichtig, und Bichl ist heute ein hervorragendes Beispiel dafür.“ Zu den Klängen der Musikkapelle Bichl wurde schließlich noch angemessen weitergefeiert.

