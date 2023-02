Geschenkeladen Little Blue House: Neueröffnung und Deutschlandpremiere in Bad Tölz

Eine Adresse für jeden Anlass: Ob für Geburtstage, kleine Aufmerksamkeiten zwischendurch oder auch einfach für sich selbst! © Blue Flamingo Fashion

Am 1. März eröffnet im Herzen der Marktstraße in Bad Tölz der Geschenkeladen Little Blue House. Inhaberin Renée Obermeir im Interview über Jellycat-Kuscheltiere und kleine Aufmerksamkeiten für Hunde

Die sympathische Inhaberin Renée Obermeir, die seit 6 Jahren erfolgreich das Blue Flamingo Fashion betreibt, steht uns heute zu sämtlichen Fragen rund um die Shop-Premiere in Deutschland Rede und Antwort.

Frau Obermeir, bald ist es so weit: Sie öffnen den ersten Little Blue House-Laden in Deutschland. Wie entstand die Idee?

Sie entstand bereits vor längerem: Ich führe seit der Eröffnung meines Shops Blue Flamingo Fashion, vor knapp 7 Jahren, die Modemarke Hatley. Die Erfinder dieser Marke sind die drei Söhne des kanadischen Ehepaars, welches 1986 Little Blue House ins Leben rief. Die Agentur der Brüder, welche sich um den Vertrieb ihrer Marke kümmerte, hat seinen Sitz zufälligerweise in Bad Tölz. So kam es, dass einer der Brüder im Zuge eines Besuchs in Bad Tölz bereits 2019 auch mich und meinen Laden kennenlernte. Wir verstanden uns auf Anhieb. Chris Oldland verliebte sich in die Tölzer Marktstraße und hatte die Idee, in Partnerschaft mit mir einen Little Blue House-Laden zu eröffnen. Durch die Pandemie geriet der Plan vorerst wieder in den Hintergrund. Dann, im Rahmen einiger Überlegungen bezüglich der Umstrukturierung meines bisherigen Sortiments, kam mir die Idee wieder in den Sinn. Der zweite, 2020 hinzugenommene Laden, gegenüber meines bisherigen (ehemals: Tölzer Trachtenstube), eignet sich wunderbar, um im Rahmen eines Modehauses für Jung& Alt vor allem auch das viel gefragte Thema „Baby und Kind“ weiter auszubauen. Und der ehemals erste Laden steht leer für etwas Neues! Eins kam zum anderen: Ich rief Chris an und erzählte ihm von dem frei werdenden Ladengeschäft sowie meinem Vorhaben, dort nun einen Little Blue House Geschenkeladen zu eröffnen. Er überlegte keine Sekunde und sagte sofort: Ja!

Welches Angebot erwartet die Kunden?

Erstmal vorab: Unsere bei meinen Kunden sehr beliebten Geschenkartikel aus dem bisherigen Sortiment bleiben natürlich! Darunter die heißbegehrten Kinderrucksäcke von Affenzahn, die süßen Jellycat-Kuscheltiere, tolle Feinkost und Gin, fair produzierter Schmuck von A Beautiful Story und Lumisha, handgefertigte Seifen und Tees sowie auch die Accessoire- und Haarschmuckartikel unserer Eigenmarke Wowzers! Das Angebot wird um eine Auswahl an vielen, wundervollen Artikel von Little Blue House erweitert. Zu finden sein werden farbenfrohe Pyjamas und Nachthemden mit witzigen Motiven, pfiffige Herren-Boxershorts, die nachts leuchten, Socken in originellen Bierdosen, Schürzen mit coolen Prints, Tassen, Schüttelkugeln, Babybodys und vieles mehr … Little Blue House steht für einfallsreiche Geschenkartikel, witzige Prints und raffiniertes Design. Besonders toll an den Motiven ist, dass sie thematisch perfekt zu unserer Region passen: Skifahren, Camping, Eishockey, Yoga, Golf, Angeln, Familie, Wandern – alles, was das naturverbundene Herz begehrt.

Klingt, als sei für jedermann und jeden Anlass das Passende dabei!

Absolut. Ob für Geburtstage, oder kleine Aufmerksamkeiten zwischendurch, für die beste Freundin, den Mann, den Hund, die Kinder oder auch einfach für sich selbst! – Das Sortiment ist vielseitig, wie meine Kunden selbst. Dabei achte ich bei all meinen Produkten sehr auf die Qualität der Marken und bin besonders von der herausragenden Qualität von Little Blue House überzeugt. Hier haben wir ein top Preis-Leistungsverhältnis.

Haben Sie bereits erste Resonanzen hinsichtlich der Neueröffnung?

Ja, durchaus. Ich erhalte viele positive Rückmeldungen dazu. Alle freuen sich sehr auf einen Laden in der Art und all diejenigen, die Little Blue House bereits kennen sowieso. Bald haben wir mit dem Blue Flamingo Fashion-Modehaus und dem neu eröffneten Geschenkeladen, direkt gegenüber, eine angebotsreiche, thematisch klar sortierte Shop-Kombination. Wir freuen uns alle sehr!

Diese innovative Geschäftsidee bietet Anlass zur Freude für Bad Tölz und die Region! Wir wünschen einen erfolgreichen Start!

Text & Interview: Sandra Schinnagl