Pflege im Aufwind: Jetzt als Gesundheits- und Krankenpfleger (w/m/d) in der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz starten

Teilen

Pflege im Aufwind! Die Asklepios Stadtklinik Bad Tölz sucht neue Gesundheits- und Krankenpfleger. © Asklepios Stadtklinik Bad Tölz

Pflege im Aufwind! Kaum ein Beruf bietet so viele abwechslungsreiche Tätigkeitsbereiche wie der des Gesundheits- und Krankenpflegers (w/m/d) in der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz. Gemeinsam mit allen Berufsgruppen unseres Hauses tragen Sie wesentlich zur Versorgung der Patientinnen und Patienten bei.

Jetzt bewerben, in Bad Tölz landen und attraktive Startprämie sichern. Erfahren Sie mehr über die Arbeit als Gesundheits- und Krankenpfleger an Asklepios Kliniken Bad Tölz. Das folgende Video zeigt, was die Asklepios Stadtklinik zu bieten hat.

Jetzt bewerben

Die Asklepios Stadtklinik Bad Tölz

Die Asklepios Stadtklinik Bad Tölz ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 270 Betten. Ihre Einsatzmöglichkeiten in der Pflege sind vielfältig. Die Klinik verfügt über die Fachabteilungen für Akutgeriatrie, Anästhesie und Intensivmedizin, Allgemein- und Viszeral-Chirurgie, Gefäßchirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde / Kopf-Hals-Gesichtschirurgie, Innere Medizin I/ Kardiologie (Chest Pain Unit) und Innere Medizin II/ Gastroenterologie, Neurologie und Neurologische Frührehabilitation mit Stroke Unit, Orthopädie und Unfallchirurgie, Sportorthopädie, sowie Urologie und eine interdisziplinäre Notaufnahme der Stufe 2 „erweiterte Notfallversorgung.“ Hinzu kommen Belegabteilungen für Gynäkologie und HNO.

Am Standort befinden sich außerdem die Klinik für Neurologische Rehabilitation im Asklepios Gesundheitszentrum Bad Tölz mit 59 Betten, die interdisziplinäre Asklepios Privatklinik Bad Tölz sowie das Asklepios MVZ Bad Tölz.

Die Übersicht der Stellenangebote. Jetzt bewerben und Teil des Teams werden.

Impressionen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fotostrecke ansehen

Von rund 830 Mitarbeitern am Standort werden jährlich rund 28.000 Patienten ambulant und stationär versorgt. Die Asklepios Stadtklinik Bad Tölz ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Technischen Universität München und freut sich zudem über zahlreiche weitere Auszeichnungen und Zertifizierungen. Dabei setzen wir auf Hightech und Herzlichkeit.

Ihre Einsatzmöglichkeiten in der Pflege in der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz

Bettenführende Abteilungen

Zentrale Notaufnahme

OP: Dabei sein, wenn jeder Handgriff sitzt. Jetzt als Pflegekraft im OP arbeiten.

Anästhesie

Intensivstation

Neurologische Rehabilitation

Das sagen zufriedene Mitarbeiter

Die Einsatzmöglichkeiten in der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz Fotostrecke ansehen

Ihr Profil

Sie sind examinierte/r Gesundheits- und Krankenpfleger/in

Sie sind motiviert, flexibel und zuverlässig

Sie arbeiten gerne im Team

Das bietet die Asklepios Stadtklinik Bad Tölz

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

Qualifizierte und hochmotivierte Kolleginnen und Kollegen

Eine leistungsgerechte Vergütung

Eine attraktive monetäre Starthilfe

Eine betriebliche Altersversorgung (ZVK-Bayern)

Bei Bedarf Vermittlung eines Personalappartements

Die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung

Konzernweite Vernetzung durch unser Social Intranet „ASKME“

Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch u.a. flexible Arbeits- und Teilzeitmodelle

Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention durch viele Angebote im Rahmen des „Asklepios Aktiv“ Programms

Mitarbeiterrabatte in vielen Onlineshops und zahlreiche Vergünstigungen für Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen

Die Übersicht der Stellenangebote. Jetzt bewerben und Teil unseres Teams werden.

Impressionen: Asklepios Stadtklinik Bad Tölz Fotostrecke ansehen

Die Region Bad Tölz, mitten im bayerischen Oberland am Rand der Alpen, bietet zudem einen hohen Freizeit- und Erholungswert.

Die Region liegt eingebettet zwischen dem „Fünf Seen Land“ mit dem Starnberger See und den Osterseen im Westen, München im Norden und den Alpen im Süden.

In der Umgebung gibt es viele Wanderrouten in die Berge und Radwege um die Seen, sowie die Alpen mit ihren Wintersportgebieten. Mit dem Zug oder dem Auto ist man zudem in unter einer Stunde in der bayerischen Landeshauptstadt München.

Kontakt

Asklepios Stadtklinik Bad Tölz

Frau Andrea Geisler

Pflegedirektion

Schützenstr. 15

83646 Bad Tölz

E-Mail: a.geisler@asklepios.com

Tel.: 08041 507 1111 oder per WhatsApp unter 0151 22 10 7019

Jetzt bewerben

Die Asklepios Stadtklinik Bad Tölz freut sich auf Ihre Bewerbung. Für Fragen steht die Klinik gerne zur Verfügung.