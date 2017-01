Gesundheitsamt hat neuen Chef

von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Bad Tölz – Einen neuen Chef hat die Abteilung Humanmedizin im Tölzer Landratsamt. Dr. Stephan Gebrande trat Anfang des Jahres die Nachfolge von Dr. Franz Hartmann an. Der langjährige Chef des Gesundheitsamts war Ende 2016 in den Ruhestand gegangen. 25 Jahre war er zuvor im Amt.

In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses stellte sich Gebrande vor. „Ich arbeite seit fast 30 Jahren im öffentlichen Gesundheitsdienst“, sagte der 58-Jährige. Zuletzt war er bei der Regierung von Oberbayern tätig. Vorher arbeitete er unter anderem in den Gesundheitsämtern München Land sowie Traunstein und Rosenheim. Nun freut sich der gebürtige Alzenauer (Landkreis Aschaffenburg) auf die neue Herausforderung. Infektions- und Umweltschutz einschließlich Trinkwasser und Badegewässer, Hygieneberatung, Gutachten für die verschiedensten Anlässe, Schulgesundheitspflege, Prävention: Ein so breites Aufgabenspektrum gebe es so nur vor Ort im Gesundheitsamt. „Deshalb hat es mich auch immer wieder dorthin zurückgezogen“, bekannte Gebrande in der Sitzung. „Ich finde dieses große Spektrum spannend. Das hat mir bei meinen Tätigkeiten im Ministerium und bei der Regierung immer gefehlt.“

Dass er nun in leitender Funktion tätig sein dürfe, „freut mich besonders“. Für die Mitarbeiter möchte er ein Klima schaffen, in dem sie sich wohlfühlen, sich einbringen und gerne Verantwortung übernehmen. Sein erster Eindruck von seinem neuen Arbeitsplatz „ist sehr positiv. Die Aufnahme war sehr nett, und jetzt bin ich gespannt, was auf mich zukommt.“

Abseits des Gesundheitsamts ist der 58-Jährige am liebsten mit seiner Familie zusammen, treibt Sport und reist gerne. Gebrande ist Vater von vier Kindern. „Die sind aber schon erwachsen. Ich kann mich also auf die Arbeit stürzen.“