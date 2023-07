Bauarbeiten: Ab Montag Behinderungen für Autofahrer in Greiling und Bichl

Die Straße von Bichl nach Penzberg ist ab Montag, 3. Juli, für zwei Wochen gesperrt. © Staatliches Bauamt

Nicht nur auf der Staatsstraße 2063 zwischen Bichl und Penzberg wird ab Montag, 3. Juli, unter Vollsperrung gebaut, auch in Greiling stehen in der Ortsdurchfahrt Arbeiten an. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen und Umleitungen einstellen.

Greiling – In Greiling wird die Tölzer Straße von der Einmündung Mühlleiten bis zur Querung des Weiherbachs auf einer Länge von rund 1,4 Kilometern erneuert. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Im Zuge dieser Maßnahme wird im westlichen Teil der Ortsdurchfahrt die Kanalisation saniert und die Entwässerung der Straße erneuert. Zudem werden 1200 Meter Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt und zirka 600 Meter neue Gehwege gebaut. Östlich der Kirche St. Nikolaus müssen geringfügige Schäden behoben und die Entwässerung teilweise erneuert werden. Abschließend wird dort eine neue Deckschicht aufgebracht.

Greiling: Vollsperrung mit Beginn der Sommerferien

„Die Bauarbeiten beginnen im Bereich Mühlweg bis Karwendelweg und erfolgen halbseitig mit Ampelanlage“, berichtet das Staatliche Bauamt. Anschließend werden Vorarbeiten in der gesamten Ortsdurchfahrt Greiling im Zuge der Tölzer und Tegernseer Straße durchgeführt.

Mit Beginn der Sommerferien wird es dann eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt geben, „die nach derzeitigem Kenntnisstand für circa vier Monate aufrechterhalten werden muss“, heißt es in der Pressemitteilung. Der überörtliche Verkehr wird auf der B472 und der B13 um- beziehungsweise weitergeleitet. Anwohner und Anlieger können den innerörtlichen Bereich sowie private Zufahrten weiterhin anfahren. Auch die Einzelhändler und Gewerbebetriebe seien erreichbar. Das Staatliche Bauamt bittet, die eingerichteten Beschilderungen und den sich ändernden Baufortschritt zu beachten.

Greiling: Bushaltestelle wird verlegt

Die innerörtliche Bushaltestelle wird im Laufe des Augusts an den östlichen Ortsrand zur Anschlussstelle der B472 („Greiling Ost“) auf Höhe der Tölzer Straße 72 verlegt. Von den Kosten übernimmt der Landkreis rund 750 000 Euro. Die Gemeinde Greiling beteiligt sich mit circa 300 000 Euro, die Gemeindewerke tragen rund 160 000 Euro. Die Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die Einschränkungen und verlängerten Fahrwege gebeten.

Zwischen Bichl und Penzberg wird die Fahrbahn erneuert: Vollsperrung

Auch zwischen Bichl und Penzberg kommt es ab Montag, 3. Juli, zu Verkehrsbehinderungen. Grund ist die Erneuerung der Fahrbahn. Wie das Straßenbauamt Weilheim informiert, werde in einer ersten Bauphase der Bereich der B472 nördlich von Bichl und der Kreisstraße Töl 5, die südlich der Loisachbrücke bei Schönmühl in die Langau abzweigt, ab Montag, 3. Juli, voll gesperrt. Im Anschluss sollen weitere Abschnitte bis Penzberg folgen.



Bichl: Arbeiten dauern bis 14. Juli

Die Staatsstraße 2063 zwischen Penzberg und Bichl zeige deutliche Verschleißerscheinungen in der Straßendeckschicht, so die Behörde. Im Zuge des Neubaus der Loisachbrücke bei Schönmühl und den dafür erforderlichen Straßenangleichungen werde deshalb auch die Fahrbahn in diesem Bereich erneuert. Die Arbeiten des ersten Bauabschnitts sollen bis Freitag, 14. Juli, dauern. Im Rahmen der Maßnahme werde zwischen Bichl und der Abzweigung in die Langau die Asphaltdeckschicht abgefräst. Schadstellen sollen ausgebessert werden. Danach sollen eine Asphaltbinderschicht sowie eine Asphaltdeckschicht aufgebracht werden.



So beeinträchtigt die Sperrung den Busverkehr im Loisachtal Wegen der Sperrung verkehrt die RVO-Linie 9591 nur zwischen Bad Tölz und Bad Heilbrunn beziehungsweise Langau. Die Teilstrecke von Bad Heilbrunn/Langau bis Penzberg entfällt. Es entfallen alle Haltestellen von Schönmühl bis Penzberg Bahnhof. Besonderheiten im Fahrplan: Fahrt 9591, Kurs 002, um 6.02 Uhr ab Bad Tölz endet in Langau; Fahrt 9591, Kurs 001 startet um 07.04 Uhr in Langau; Fahrt 9591 Kurs 008 um 13:20 Uhr endet in Langau; Fahrt 9591, Kurs 015, startet um 14.00 Uhr in Bad Heilbrunn Kirche. Die Linie 9612 ist von der Sperrung nicht betroffen. Wichtig zu wissen für alle Bahnreisende in Bichl: Dort hält der SEV-Bus (Schienenersatzverkehr) in dieser Zeit nicht am Bahnhof, sondern nur am „Bayerischen Löwen“.

Bichl: Umleitung über B472

Von den Arbeiten betroffen sind laut Behörde alle Rampen der Anschlussstelle Bichl Nord sowie die Einmündung der Kreisstraße Töl 5 Richtung Langau. Für Fahrzeuge werde eine Umleitung über die B472 und die St2370 (verläuft zwischen Penzberg und Sindelsdorf) eingerichtet. Der Ort Bichl sei während der Zeit nur über die südliche Ortseinfahrt erreichbar. Die Zufahrt zur Fischzucht Loisachtal sei vom Kreisverkehr bei Langau möglich, so die Behörde. Der Rad- und Wirtschaftsweg südlich der Loisachbrücke Richtung Bichl sei frei. Zwischen Penzberg und Schönmühl werde auch der die Straße begleitende Geh- und Radweg asphaltiert. Radfahrer könnten aber die Straße nutzen.



Bichl: Ab Montag, 17. Juli, ist der Abschnitt zwischen Penzberg und Rain dran

Ab Montag, 17. Juli, sollen die Straßenbauarbeiten im Abschnitt nördlich der Loisachbrücke – genauer gesagt zwischen Penzberg und der Zufahrt nach Rain – fortgeführt werden. Auch hier wird laut Straßenbauamt die bestehende Deckschicht abgefräst und verstärkt. Umfangreiche Pflaster- und Entwässerungsarbeiten seien ebenfalls erforderlich. Diese Arbeiten seien derzeit bis Mitte September geplant. Bis dahin solle die Loisachbrücke soweit fertiggestellt sein, dass die Angleichungsarbeiten im direkten Brückenumfeld ausgeführt werden können. Diese Arbeiten sollen nach aktueller Planung bis Mitte November abgeschlossen sein. Bis dahin bleibe die Umleitung über die St2370 und die B472 bestehen. Für Anlieger werde immer eine Verbindung zum übergeordneten Straßennetz bestehen bleibe, heißt es aus Weilheim. Aktuelle Infos auf www.bayerninfo.de. (va, fn, müh)

