Auf ins Abenteuer Amerika

Von: Elena Royer

Bereit für die USA sind Maximilian Singhammer (li.) und Simon Kastenmüller (re.). Ausgewählt hat sie der Grünen-Abgeordnete Karl Bär. © OY

Maximilian Singhammer (17) und Simon Kastenmüller (21) verbringen ein Jahr in den USA. Beide wurden als Stipendiaten für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ausgewählt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ein Jahr im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Für zwei junge Männer aus dem Landkreis wird dieser Traum wahr. Maximilian Singhammer (17) aus Deining reist am 1. August in die USA, für den Greilinger Simon Kastenmüller (21) geht es am 8. August los. Beide wurden als Stipendiaten für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ausgewählt.

Das Austauschprogramm PPP ist ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Bundestags und des US-Congresses und dient dem Zweck der Völkerverständigung. Das Programm, das es seit 1983 gibt, ermöglicht es jedes Jahr Schülern und jungen Berufstätigen, ein Austauschjahr in den USA zu erleben. Umgekehrt kommen auch junge US-Amerikaner für ein Austauschjahr nach Deutschland.

Unterstützung von Karl Bär

Singhammer und Kastenmüller wurden vom Grünen-Abgeordneten Karl Bär ausgewählt. „Ich hatte ein starkes Gefühl, dass die beiden keine grauen Mäuschen sind, sondern in der Lage sind, gut aufzutreten und Deutschland im Ausland gut zu vertreten“, sagt er. Leicht gefallen sei ihm die Entscheidung nicht. Dem Grünen-Politiker ist das PPP ein großes Anliegen. Bei allem Ärger rund um Fake News werde es immer wertvoller, direkten Kontakt zu Menschen im anderen Land zu halten, findet Bär.

Beurlaubt von der Schule

Maximilian Singhammer besucht derzeit die FOS in München. Für das Austauschjahr in den USA erhält er eine Beurlaubung von seiner Schule. Er weiß schon, dass er das Jahr in Wisconsin leben wird. Einmal hat er bereits mit seinen Gasteltern telefoniert. „Sie sind sehr nett und beide Lehrer an der Highschool, die ich auch besuchen werde“, erzählt er. Dort will Singhammer naturwissenschaftliche Kurse belegen. „Pflicht sind die Fächer Englisch und amerikanische Geschichte.“ Außerdem wünschen sich seine Gasteltern von ihm, dass er jeden Sonntag mit ihnen in die Kirche geht. Was der junge Mann unbedingt in den USA erleben möchte? „Ganz klar, Football! Das möchte ich an der Highschool belegen. Und ich freue mich darauf, den Superbowl endlich mal zu humanen Zeiten zu erleben“, sagt er lachend.

Job gekündigt

Ähnlich geht es Simon Kastenmüller. Er freut sich auf Basketball. „Und auf das Unileben“, sagt er. Anders als Singhammer wird er nicht die Highschool besuchen. Der 21-Jährige ist Industriemechaniker bei der Firma Sam, vormals bekannt als Sitec Aerospace, in Bad Tölz. Für das PPP hat er seinen Job gekündigt. In den USA wird er ein Semester aufs College gehen und anschließend arbeiten. Wo genau das sein wird? „Ich weiß noch nicht, wo ich hinkomme. Mein Wunsch wären Illinois, Missouri, Wisconsin oder Tennessee.“ Eigentlich sollte dies bis einen Monat vor dem Abflug klar sein, erklärt Kastenmüller. „Aber es gibt durchaus auch junge Leute, die erst in den USA erfahren, wo genau sie hinkommen.“

Soziales Engagement ist Pflicht

Zum Austauschprogramm gehört auch, dass beide jungen Männer Freiwilligendienste oder ein Ehrenamt in den USA ausüben. „Das kann Arbeit mit Behinderten sein, Essen auf Rädern ausfahren, im Kindergarten oder in der Kirche helfen“, zählt Kastenmüller auf. Er findet das gut. „Das ist eine von vielen Möglichkeiten, unter Leute zu kommen.“

In den Vorbereitungen einiges gelernt

Im Vorfeld haben die beiden Vorbereitungsseminare besucht. Neben organisatorischen Dingen wie Fragen zum Visum ging es auch um die Besonderheiten des Landes. „Zum Beispiel wurde uns gesagt, dass die Städte dort nicht für Radfahrer ausgelegt sind oder dass in den USA die Klimaanlagen sehr stark in Gebrauch sind“, erzählt Singhammer. „Wir haben auch Beispiele für Konfliktsituationen durchgespielt, und es war ein Referent für politische Bildung da.“ Außerdem haben sie sich im Vorfeld mit Fragen wie „Was tun, wenn man auf Rassismus trifft?“ beschäftigt. Sind sie aufgeregt? „Nein, aufgeregt nicht“, sagen Singhammer und Kastenmüller. „Man bekommt Erfahrung und Kontakte fürs Leben“, sind sie sich einig.

