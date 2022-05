Wasserversorgung Thema bei Greilinger Bürgerversammlung

Von: Patrick Staar

Die Wasserversorgung der Gemeinde ist nicht gesichert: Diese Meinung vertrat Josef Langeder in der Greilinger Bürgerversammlung. © P. Staar

In der Greilinger Bürgerversammlung fordert Josef Langeder ein zweites Standbein für die Wasserversorgung. Außerdem wird die Gemeinde ihre Spitzenposition in finanzieller Hinsicht wohl nicht behalten.

Greiling – Wenn es um das Thema Finanzkraft geht, ist Greiling ganz vorne dabei. Die Gemeinde mit ihren gut 1400 Einwohnern hat einen Schuldenstand von 50 000 Euro, zugleich Rücklagen von zwei Millionen Euro. Bürgermeister Anton Margreiter glaubt aber nicht, dass die Gemeinde ihre Spitzenposition behalten wird. So werde Greiling bei den Themen Ortsgestaltung und Straßenbau „massiv“ auf die Rücklagen zurückgreifen müssen, sagte Margreiter in der Bürgerversammlung im Gemeindesaal (wir berichteten).

Gemeinde benötigt Platz für Kindergarten-Gruppen

Auch im Hinblick auf die Kinderbetreuung kommen einige Kosten auf die Gemeinde zu. So würden ab März 2023 acht Kinderkrippenplätze fehlen. Kurzfristig würden Container helfen, mittelfristig benötige man Platz für drei Kindergarten- und zwei Krippen-Gruppen. Margreiter: „Wir sind noch nicht sicher, ob wir die Betreuungsstätte neu bauen oder ausbauen – aber wir sind mit Nachdruck am Arbeiten.“ Hinzu komme, dass ab 2026 jedes Kind Anspruch auf Ganztagsbetreuung hat. Margreiter hofft in diesem Zusammenhang auf eine interkommunale Lösung.

Notstrom-Aggregat als Reaktion auf weltpolitische Ereignisse

Weitere Kosten kommen auf die Gemeinde durch den Kauf eines Notstrom-Aggregats für das Feuerwehrhaus zu – eine Reaktion auf die weltpolitischen Ereignisse. Mit solch einem Aggregat sei das Feuerwehrhaus autark bei der Stromversorgung. Familien, die in ihren Häusern keinen Strom haben, könnten dann im Feuerwehrhaus duschen und essen. Margreiter: „Man kann sich das kaum vorstellen, aber Hilfsorganisationen raten uns dringend dazu.“

Dringend nötig: Ein zweites Standbein für die Wasserversorgung

Auch bei der Wasserversorgung versuchen die Greilinger, sich ein zweites Standbein zu schaffen: „Wasser ist unser kostbarstes und wichtigstes Lebensmittel – das gehört gepflegt“, sagte Margreiter.

Dies befürwortete auch Josef Langeder. „Wir brauchen dringend ein zweites Standbein für die Wasserversorgung, das liegt mir am Herzen“, sagte der Greilinger Ehrenbürger. Die Gemeinde beziehe momentan ihr Trinkwasser aus den beiden Brunnen in Waakirchen-Schopfloch. „Was ist, wenn was passiert?“, fragte Langeder in der Versammlung. „Dann sitzen wir auf dem Trockenen.“ Die Gemeinde müsse dieses Problem „mit Nachdruck“ angehen.

Bücherecke zum kostenlosen Ausleihen angeregt

Ein ganz anderes Projekt liegt Rudolf Prien am Herzen. Er habe 60 Jahre lang Bücher gesammelt und müsse sie nun „langsam wegräumen“. Keinesfalls möchte er sie jedoch einfach nur entsorgen: „Das sind wunderschöne Bücher, die einen Haufen Geld gekostet haben.“ Prien plädierte dafür, eine Stelle einzurichten, an der sich die Greilinger die Bücher kostenlos ausleihen können. Eine solche Bücherecke sei die erste Anregung für die Dorf-Entwicklung, antwortete Anton Margreiter.

