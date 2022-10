„Kühe sind meine Seerosen“: Künstler Christian Stadelbacher mit 63 Jahren gestorben

NACHRUF

Völlig unerwartet ist der Künstler Christian Stadelbacher mit 63 Jahren gestorben. Bekannt war er vor allem als Kuh-Maler. Demnächst erinnert eine Ausstellung an sein Werk.

Greiling/Bad Tölz – Die Kunstszene im Isarwinkel hat eine markante Persönlichkeit verloren. Christian Stadelbacher, bekannt vor allem als Kuh-Maler, ist am 21. September völlig unerwartet im Alter von 63 Jahren gestorben. Seine Persönlichkeit und der Charakter seines Schaffens werden demnächst noch einmal bei einer posthumen Ausstellung zum Ausdruck kommen: unkonventionell, gerne auch provokant, doch hinter der Fassade auch tiefsinnig und einfühlsam.

Künstler Christian Stadelbacher gestorben: Seit Erlebnis in der Kindheit „unmöglich, an Kühen vorbeizugehen“

Geboren wurde Christian Stadelbacher 1959 in Freiburg im Breisgau. Als „Knabe aus der Stadt“ stand er in den Ferien in Feldberg-Bärental „erstmals und staunend einer sehr interessierten und sanftmütigen Kuh gegenüber, Rosa“, schrieb er selbst in einem autobiografischen Essay auf seiner Internetseite. „Seither ist es mir unmöglich, an Kühen vorüberzugehen, ohne sie zu bemerken.“

Kuh wurde zentrales Motiv in seinem künstlerischen Schaffen

Die Kuh wurde später zum zentralen Motiv in seinem künstlerischen Schaffen. Seine Kuh-Portraits zeigen Individuen, die es verdient haben, als mehr angesehen zu werden als nur als industrielle Fleisch- und Milchproduzenten in der Massentierhaltung. „Kühe sind meine Seerosen“, beschrieb Stadelbacher einmal scherzhaft seine Konzentration auf dieses Natur-Motiv, das er auch in seiner Wahlheimat Bayern quasi vor der Haustür vorfand. Stadelbacher lebte zuletzt mit seiner Lebensgefährtin in Greiling.

Seine Werke sind bei einer Ausstellung in Benediktbeuern zu sehen

Einen „biblischen Kuhzyklus“ auszustellen, hatte Stadelbacher noch selbst geplant. Doch Corona verzögerte das Vorhaben. Nun wird die Ausstellung, die anlässlich seines Todes von 14. Februar bis 1. März 2023 im Kloster Benediktbeuern gezeigt wird, zu seinem Vermächtnis. Die Gemälde zitieren christliche Motive in Rindergestalt, etwa Maria mit dem Kindlein als Kuh mit Kalb.

+ „Die Schlafende“: In seinen Bildern portraitierte Christian Stadelbacher Kühe als Individuen. © privat

Mit Performance am Münchner Gärtnerplatz machte er auf die verlorene Würde der Tiere in der modernen Landwirtschaft aufmerksam

Auf die verlorene Würde der Tiere in der modernen Landwirtschaft machte Stadelbacher auf die ihm eigene unkonventionelle, humorvolle Art auch mit einer neu kreierten Kunstform aufmerksam. Als „Gungerer“ bezeichnete er sich selbst und gründete 2020 die „World Gunger Organisation“, die es allerdings auf lediglich sieben Mitglieder brachte. Indem sie Kuhglocken läutend in einer Performance über den Münchner Gärtnerplatz liefen, wollten sie kritisieren, dass Kühe immer öfter hornlos in Laufställe verschwunden seien. Deshalb, so die Idee hinter der Performance, müssten Menschen die Aufgabe des „Gungerns“, also des Läutens von Kuhglocken, übernehmen.

Stadelbacher war Mitglied im Berufsverband der Bildenden Künstler

Stolz war Stadelbacher darauf, dass er als Autodidakt ohne akademischen Werdegang in fortgeschrittenem Alter in den Berufsverband der Bildenden Künstler aufgenommen wurde. Erlernt hatte er einst den Beruf des Zahntechnikers, den er jedoch nicht lange ausübte. Vornehmlich war Stadelbacher selbstständig als Personalberater und Coach mit psychologischem Schwerpunkt tätig. Daneben führte er einige Jahre am Tölzer Jungmayrplatz die Galerie „Öha Kunstraum“.

Weggefährten erinnern sich an „konstruktive Streitgespräche“ mit Stadelbacher. Um eine Diskussion anzustoßen, warf er gerne mal eine steile These in den Raum – ohne zwangsläufig selbst daran zu glauben. Seine wortreiche und physische Präsenz brachte er 2016 auch bei der Komischen Gesellschaft in seine Rolle als Prometheus im Stück „Der große Marsch“ zur Geltung. Es blieb jedoch ein einmaliger Ausflug ins Bühnenfach.

Er engagierte sich ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge

Dass Stadelbacher auch zuhören und leise und sensibel sein konnte, zeigte sich in einem weniger öffentlichkeitswirksamen Engagement: Er arbeitete ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge in Rosenheim. Christian Stadelbacher hinterlässt einen erwachsenen Sohn. Beigesetzt wurde er im Bestattungswald Waldruh in Dietramszell – naturnah, wie er es wollte.

