Abschied von einem Urgestein bei der FWG Greiling: Johann Huber gibt Vorsitz nach 16 Jahren ab

Mit Blumen dankte Anton Margreiter (li.) dem scheidenden Vorsitzenden Johann Huber. © ps

Martin Bauer ist neuer Vorsitzender der Freien Wählergemeinschaft Greiling (FWG). In der Mitgliederversammlung wurde er einstimmig zum Nachfolger von Johann Huber gewählt.

Greiling – Ihm zur Seite steht als Zweiter Vorsitzender Anton Margreiter. Schriftführerin ist Ines Schmuck, neue Kassierin Cornelia Wuitschik und neuer Beisitzer Michael Schmid. Kassenprüfer bleiben Josef Langeder und Peter Strobl.

Die Neuwahl der Vorstandschaft konnte coronabedingt 2020 nicht mehr durchgeführt werden, weshalb die 2016 gewählte Vorstandschaft bis jetzt im Amt blieb. Der Vorschlag des bisherigen Vorsitzenden Johann Huber, die nächste Wahlperiode um ein Jahr bis 2028 zu verlängern und danach wieder wie bisher alle vier Jahre neu zu wählen, wurde einstimmig angenommen.

Die neu gewählte Vorstandschaft mit (v. li.) Beisitzer Michael Schmid, Kassierin Cornelia Wuitschik, 1. Vorstand Martin Bauer und 2. Vorstand Anton Margreiter. Nicht auf dem Foto ist Schriftführerin Ines Schmuck. © ps

FWG Greiling: Klarer Sieger bei der Kommunalwahl

Zuvor hatte Huber seinen letzten Rechenschaftsbericht vorgelegt. Während der Pandemie seien die Aktivitäten vor Ort recht überschaubar gewesen. Hervorzuheben sei das Ergebnis der Kommunalwahl im März 2020. Die FWG ging mit neun Gemeinderatssitzen als klarer Sieger hervor. Bürgermeister Anton Margreiter zog mit einem Zuwachs von rund 20 Prozent auf knapp 89 Prozent der Wählerstimmen erneut ins Rathaus ein. Bei der Bundestagswahl konnten die Freien Wähler auch im dritten Anlauf mit 2,4 Prozent nicht in den Bundestag einziehen. Anders auf Landesebene, wo sie in einer schwarz-orangen Koalition mitregieren. Die FWG Greiling ist Mitglied im Landesverband und werde vom Abgeordnetenbüro von Florian Streibl laufend über die Fraktionsarbeit unterrichtet, berichtete Huber. „Die machen in der Landtagsfraktion eine sehr gute Arbeit“, merkte Margreiter an.

Die Zahl der Mitglieder der FWG Greiling hat sich in den vergangenen vier Jahren durch Sterbefälle und Austritte auf 50 Mitglieder verringert. Der Kassenbestand blieb, wie Martin Bauer berichtete, nahezu unverändert auf niedrigem Niveau.

Bürgermeister Margreiter blickt auf schwierige Phase im Gemeinderat zurück

Corona prägte auch den Bericht von Bürgermeister Margreiter. Gleich zu Beginn der Amtsperiode habe der neue Gemeinderat „durch das Verhalten einer einzelnen Gemeinderätin“ eine Bewährungsprobe bestehen müssen. Durch die Geschlossenheit und die Einigkeit der übrigen habe man die schwierige Phase bewältigen können. „Dafür möchte ich mich bei allen herzlich bedanken.“

Solarpark soll noch im Frühjahr ans Netz gehen

In seinem Rückblick auf die Arbeit im Gemeinderat sprach Margreiter die Nachnutzung des alten Feuerwehrhauses als Interimslösung für eine Krippengruppe an sowie den bevorstehenden Ausbau der Kreisstraße. Für den Ausbau der Sachsenkamer Straße fehle noch die Förderzusage der Regierung von Oberbayern. Am ehemaligen Flugplatz habe die Gemeinde einen Solarpark geschaffen, der noch in diesem Frühjahr ans Netz gehen soll. Einen Teil des Grundstücks habe man auf Vorschlag der Verwaltungsgemeinschaft für eine Flüchtlingsunterkunft angeboten. „Wir sind uns bewusst, dass wir die Betreuung der Kinder nicht auf die Stadt Bad Tölz abschieben können. Da müssen wir uns selbst damit beschäftigen.“

Dank an Huber: „Dörfliche Struktur funktioniert nur mit ehrenamtlichem Engagement“

Abschließend bedankte sich der Bürgermeister mit Blumen bei Johann Huber. „Dörfliche Struktur funktioniert nur mit ehrenamtlichem Engagement“, sagte Margreiter. Dieses habe der jetzt ausscheidende Vorsitzende in hohem Maße gezeigt. Huber war 18 Jahre Gemeinderat, langjähriges Mitglied der Dorfbotenredaktion sowie Archivreferent der Gemeinde. Besonders bedankte sich Margreiter für dessen 16-jähriges Engagement als FWG-Vorsitzender. „Du bist ein Urgestein der Freien Wähler in Greiling.“ Von Günter Platschek

