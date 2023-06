Balkonkraftwerke zulassen: Greilinger Gemeinderat stimmt für Änderung der Ortsgestaltungssatzung

Damit Balkonkraftwerke in Greiling möglich sind, wird die Ortsgestaltungssatzung geändert. © Sebastian Gollnow/dpa

Der Greilinger Gemeinderat hatte sich zuletzt intensiv mit Balkonkraftwerken beschäftigt und stimmte nun für Änderung der Ortsgestaltungssatzung. Außerdem ärgerten sich die Räte über einen Antrag.

Greiling – Das Thema Balkon-Kraftwerk ist für die Greilinger Gemeinderäte kein Neuland. Der Bauausschuss des Gemeinderats hatte sich in der vorigen Woche intensiv mit der Materie auseinandergesetzt und eine Änderung der Ortsgestaltungssatzung vorgeschlagen. Die Gemeinderatsmitglieder zeigten sich nun nicht abgeneigt, Balkonkraftwerke zuzulassen.

Keine „Villa Kunterbunt“, sondern klare Linie für Farben der Module

Wie so oft steckt der Teufel aber im Detail. Johann Fichtner beispielsweise sorgte sich über die optische Wirkung der Module, die mittlerweile in vielen Farben zu haben sind. „Wir brauchen eine klare Linie, sonst erhalten wir eine Villa Kunterbunt.“ Christoph Kitterle hingegen befürchtete, dass sich Vorgaben an dieser Stelle rechtlich nicht halten lassen. „Wir bekommen es doch schon jetzt nicht hin, dass Besitzer von Doppelhaushälften beispielsweise die Fenster gleich gestalten“, gab er zu bedenken.

Andreas Kastenmüller sorgte sich mehr über die Ausrichtung der Module – waagrecht oder senkrecht. „Es besteht die Gefahr, dass die Module zusätzlich als Sichtschutz genutzt und über die Balkonbrüstung hinaus angebracht werden.“

Ortsgestaltungssatzung soll geändert werden

Am Ende einigte sich das Ratsgremium darauf, die Ortsgestaltungssatzung (OGS) zu ändern. Eine rechtssichere Formulierung für diese Anlagen und die Vorgabe einer einheitlichen Gestaltung und Größe soll durch den von der Gemeinde beauftragten Rechtsanwalt geprüft und gegebenenfalls ein Textvorschlag ausgearbeitet werden.

Gemeinderäte ärgern sich über Antrag

In der Sitzung ging es aber nicht nur um künftig geplante Anlagen, sondern auch um eine bereits bestehende. So lag der Antrag eines Bauwerbers vor, der nachträglich eine isolierte Befreiung beziehungsweise Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans und der OGS für sein schon installiertes Balkonkraftwerk am Kleinfeld wollte. Es besteht aus vier Modulen von jeweils 100 mal 160 Zentimeter Größe. Die Vorgehensweise des Bauwerbers stieß allgemein auf Ablehnung. Dennoch müsse, so Bürgermeister Anton Margreiter, eine Entscheidung getroffen werden. Die Gemeinde laufe sonst Gefahr, dass die Frist für die Bearbeitung des Antrags im Gemeinderat überschritten werde und dieser dann automatisch als genehmigt gelte.

„Können nicht ständig Ausnahmen genehmigen“

„Es reicht. Wir können nicht ständig Ausnahmen genehmigen“, entrüstete sich Daniela Steinberger über die Vorgehensweise des Bauwerbers. Andere, die sich an die Bauvorschriften halten, hätten dann das Nachsehen. Das Verhalten des Antragstellers stieß auch bei Andreas Kastenmüller auf Ablehnung. Bei einer Zurückweisung des Antrags und der damit verbundenen Rückbauanordnung werde sich die Gemeinde aber auf eine gerichtliche Auseinandersetzung einstellen müssen – und in Zeiten der Energiewende vermutlich „haushoch“ verlieren. Um weitere Bezugsfälle zu vermeiden, müsse man eigentlich für den gesamten Ort eine Veränderungssperre erlassen.

Knappes Abstimmungsergebnis

Dazu konnte sich das Ratsgremium aber auch angesichts der bislang überschaubaren Nachfrage nach PV-Module nicht durchringen. Vielmehr sollte, wie in der sehr emotional geführten Debatte deutlich wurde, die Änderung der Ortsgestaltungssatzung möglichst zeitnah erledigt werden. Die Abstimmung fiel denkbar knapp aus. Sieben Gemeinderäte stimmten dem Antrag zu. Sechs sprachen sich für eine Ablehnung aus. Von Günter Platschek

