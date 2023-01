Große Aufgaben bei engerem Finanzkorsett: Das plant Greiling für 2023

Von: Felicitas Bogner

Teilen

So sah der Solarpark in Greiling noch im November vergangenen Jahres aus. Inzwischen ist er fertig gestellt. © Karl Bock

Die Gemeinde Greiling rechnet mit einem etwas engeren finanziellen Spielraum wegen sinkendem Steueraufkommen. Trotzdem stehen umfangreiche Projekte an.

Greiling – Das neue Jahr ist kaum angebrochen, da steht Greiling schon vor seiner ersten großen Herausforderung. Laut Bürgermeister Anton Margreiter rechnet die Gemeinde für 2023 mit einem sinkenden Steueraufkommen und damit einem etwas engeren finanziellen Spielraum bei den anstehenden Aufgaben. Trotzdem kommen auf die kleine, circa 1500 Einwohner zählende Gemeinde umfangreiche Projekte zu.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

So wie in vielen Kommunen im Landkreis steht auch in Greiling der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze auf der Agenda. Bis Mai 2023 muss eine zusätzliche Krippengruppe für insgesamt zwölf zu betreuende Kinder fertiggestellt sein. „Wir sind guter Dinge, dass wir das schaffen“, sagt Margreiter dazu. Mittelfristig beschäftige sich die Gemeinde allerdings schon mit einem zusätzlichen Neubau für die Kindertagesstätte.

Anton Margreiter Bürgermeister von Greiling © arp

Ein weiteres Vorhaben, das in diesem Jahr zu Buche schlagen wird, sind die Baumaßnahmen an der Sachsenkamer Straße. Margreiter: „Die Sachsenkamer Straße, unsere Ortsverbindung nach Reichersbeuern, ist dringend sanierungsbedürftig und wird in diesem Zuge 2023 ausgebaut.“ Die Ausschreibung für dieses große Bauprojekt stehe unmittelbar bevor, so der Rathauschef.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres gab es ein schönes Ereignis für Anton Margreiter und seine Gemeinde: „Besonders stolz sind wir auf den mittlerweile fertiggestellten Solarpark an der Mühlleiten, der nun Anfang des Jahres ans Netz gehen wird.“ Damit werde ein wertvoller Beitrag in der Energiewende geleistet, verkündet der Greilinger Bürgermeister.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.