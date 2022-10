Versuchter Trickbetrug per E-Mail - Betroffene tut das Richtige

Per E-Mail wurde eine 73-Jährige Greilingerin zur Herausgabe ihrer Bankdaten aufgefordert. Doch sie handelte besonnen. (Symbolbild)

Aus dem Polizeibericht

Von Veronika Ahn-Tauchnitz

Zur Herausgabe ihrer Online-Banking-Zugangsdaten wurde eine Greilingerin kürzlich per E-Mail aufgefordert - angeblich von ihrer Sparkasse. Doch die Frau handelte genau richtig.

Immer wieder denken sich Trickbetrüger neue Maschen aus, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Dieses mal geriet eine 73-jährige Greilingerin ins Visier der Täter, doch die Frau handelte besonnen.

Versuchter Trickbetrug: Greilingerin soll Online-Banking-Zugangsdaten herausgeben

Am Samstag um 11.39 Uhr erhielt die Frau laut Polizei eine „echt aussehende“ E-Mail, angeblich versendet von ihrer Sparkasse. In dieser E-Mail wurde der 73-Jährigen mitgeteilt, dass es zur Auszahlung der „Energiepauschale“ in Höhe von 300 Euro kommt, dies aber nur möglich sei, wenn sie vorab ihre Online-Banking-Zugangsdaten, persönliche Daten, Kontonummern und Kreditkartendaten mitteilen würde.

Verbraucherschutz warnt vor neuer „Masche“

Nachdem die Greilingerin wusste, dass die Energiekostenpauschale auf anderem Wege ausgezahlt wird und ihr diese E-Mail generell suspekt vorkam, gab sie keine persönlichen Daten Preis. Stattdessen handelte sie genau richtig und erstattete Anzeige bei der Polizei. Auf Verbraucherschutzseiten wird nach Angaben der Beamten bundesweit seit Anfang Oktober 2022 vor dieser neuen „Masche“ gewarnt.

