Betrunken gegen zwei Blumenkästen gedonnert

Mit weit über 1,1 Promille hat sich am Pfingstsonntag ein Tölzer hinter das Steuer seines Autos gesetzt. Das war keine gute Idee.

Greiling - Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort erwartet einen Tölzer nach einer Trunkenheitsfahrt am Pfingstsonntag in Greiling. Nach Angaben der Polizei war der 28-Jährige gegen 22.30 Uhr auf der Tölzer Straße in östlicher Richtung unterwegs, als er gegen zwei Blumenkästen aus Holz fuhr. Sie standen links neben der Fahrbahn und wurden durch den Aufprall zerstört. Die Polizei erwischte den Mann wenig später am Lindenweg, wo er an dem stark beschädigten Auto gerade einen besonders stark in Mitleidenschaft gezogenen Reifen wechselte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von weit über 1,1 Promille. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins setzte die Polizei den 28-Jährigen auf freien Fuß. (sis)

