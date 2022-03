Blitzer angezündet: 3000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt

Von: Christiane Mühlbauer

Dieser Blitzer-Anhänger war am 18. Februar in Greiling angezündet worden. © Foto: Zweckverband

Bei zwei Brandanschlägen auf Blitzer-Anhänger ist im Februar enormer Sachschaden entstanden. Zur Aufklärung wird jetzt eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgelobt. Die Polizei ist sich sicher, dass die Täter aus der Region stammen.

Lenggries/Greiling – Wie berichtet, wurde in der Nacht auf den 3. Februar in Lenggries ein Anhänger, der in der Karwendelstraße in Lenggries gegenüber dem Pflegeheim abgestellt war, durch ein Feuer beschädigt. Der Schaden liegt bei rund 7500 Euro. Der zweite Brandanschlag passierte am 18. Februar gegen 22.50 Uhr in Greiling an der Tölzer Straße. Hier musste die Feuerwehr ausrücken. Die empfindliche Messtechnik wurde in diesem Fall stark beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 250 000 Euro.

Zur Aufklärung der Fälle lobt die Kommunale Verkehrsüberwachung Oberland (KVÜ Oberland) jetzt eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro aus für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen.

Ermittlungsgruppe heißt „Trailer“

Zur Klärung der Taten arbeiten derzeit acht Ermittler in der extra dafür installierten Ermittlungsgruppe „Trailer“, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim. Des Weiteren wurden bereits Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes hinzugezogen. Es sei davon auszugehen, dass der oder die Täter aus der Region stammen, sagt Pressesprecher Stefan Sonntag auf Anfrage des Tölzer Kurier. Die Anschläge werden als „gravierende Taten mit hoher krimineller Energie eingestuft“. Was man bislang über die Spuren vor Ort weiß, wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgegeben.

Hinweise kann man auch anonym abgeben

Die Beamten suchen weiterhin nach Zeugen, denen in den betreffenden Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Brandorte aufgefallen sind. Das gilt auch für Beobachtungen vor der Tatzeit. Hinweise, gegebenenfalls auch anonym, werden außerdem gezielt zu Personen erbeten, die sich in stark emotionaler Weise mit dem Thema Blitzanhänger beschäftigt haben oder sich dazu geäußert haben. Mitteilungen nimmt die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 08 81/64 00 entgegen.

Überwachung wird weiterhin durchgeführt

Die Geschwindigkeitsüberwachung kommt durch die Anschläge übrigens nicht zum Erliegen. „Die anderen Geräte sind nach wie vor im gesamten Landkreis in Betrieb“, sagt Sonntag.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.