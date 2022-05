Bürger in Greiling wünschen sich Radweg an B13: „Zweite Chance sollten wir nutzen“

Von: Patrick Staar

Sehr gut besucht war die Bürgerversammlung im Greilinger Gemeindesaal. © Patrick Staar

Beim Radweg an der B13 geht seit 20 Jahren nichts vorwärts - obwohl Fördergelder abrufbereit wären. In der Bürgerversammlung Greiling bekam die Diskussion neuen Schwung.

Greiling – In den vergangenen drei Jahren haben sich in Greiling viele Fragen angestaut. In der Bürgerversammlung am Donnerstagabend gab es ungewöhnlich viele Wortmeldungen. Am meisten diskutiert wurde über den Radweg an der B 13 – ein Projekt, bei dem seit 20 Jahren nichts vorwärtsgeht.

Greiling: Radfahren auf der B13 „saugefährlich“

Angestoßen hatte die Diskussion Anwohner Hans Loidl. Er merkte an, dass man auf der Sachsenkamer Straße ein ganzes Stück wunderbar fahren könne, „aber dann steht’s an“. Wenn man nach Ellbach oder zum Baden fahren wolle, müsse man 400 Meter auf der B 13 fahren: „Wenn da Lastwagen an einem vorbeifahren, wird’s saugefährlich.“ Wenn es einen Fußweg zwischen Untermühlberg und der Gärtnerei Epp gäbe, wäre seiner Ansicht nach das Problem gelöst.

Hans Loidl befürwortet den Radweg. © Patrick Staar

„Die Fördergelder sind seit 20 Jahren abrufbereit“, berichtete Bürgermeister Anton Margreiter. Bislang sei der Bau aber daran gescheitert, dass sich einige Grundstückseigentümer damit nicht anfreunden könnten. Als die Genehmigung der Gärtnerei Epp anstand, sei eine gute Gelegenheit verpasst worden, den Radwegbau voranzutreiben, kritisierte Michael Schmidt: „Da hätte man sagen können, dass der Bau nur genehmigt wird, wenn zwei Meter für den Radweg abgetreten werden.“ Die momentane Situation sei „ein Drama, denn da schießen die Autofahrer teilweise mit Tempo 150 an einem vorbei, auch wenn sie das eigentlich nicht dürfen.“

In Bürgerversammlung Greiling wird Wunsch nach Radweg laut

Zugleich räumte Schmidt ein, dass man in dieser Frage sensibel sein müsse. Es sei verständlich, dass die betroffenen Landwirte nicht begeistert sind, wenn Radler an ihren Kühen vorbeifahren: „Und der Radverkehr wird ja immer mehr.“ Schmidt empfahl, eine alternative Trasse entlang des Bahngleises zu prüfen: „In dem Bereich sind immer die Bahnarbeiter unterwegs.“

„Die Situation ist ein Drama“, sagte Michael Schmidt. © Patrick Staar

Solch ein Verkehrsprojekt stehe und falle mit der Bereitschaft der Eigentümer, Grund zur Verfügung zu stellen, entgegnete Margreiter. Im Gegensatz zum Straßenbau gebe es keine Möglichkeit zur Enteignung, „außer der Bedarf ist so dringend, dass es gar nicht mehr anders geht“.

Das Problem sei nicht die fehlende Bereitschaft der Landwirte, Grund abzugeben, antwortete Gemeinderat Georg Bichlmair: „Ich weiß, dass Anlieger den Grund zur Verfügung stellen würden, wenn sie ihn weiter landwirtschaftlich nutzen dürften.“ Doch dies sei aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht gestattet. Wenn beispielsweise ein Radfahrer stürze, weil der Radweg verschmutzt ist, oder weil er auf einem Kuhfladen wegrutsche, könne der Landwirt haftbar gemacht werden: „Und sie wollen natürlich nicht haftbar sein.“

Bürgermeister von Greiling sieht zweite Chance für Radweg

Als das Thema Radweg vor 20 Jahren das erste Mal aufgekommen ist, sei von beiden Seiten „nicht richtig“ argumentiert worden, erinnerte sich Margreiter. Heutzutage müsse man in anderen Kategorien denken. Erst einmal müsse an einem Runden Tisch der Grundbedarf ermittelt werden. Dann müsse man das Gespräch mit dem Landratsamt suchen: „Es gibt immer eine zweite und dritte Chance – und die sollten wir nutzen.“

