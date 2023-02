Container für Flüchtlinge am Solarpark ind Greiling

Auf der Teerfläche nördlich des neuen Solarparks werden auf einem Teilstück die Container aufgestellt. © ps

Gemeinderäte von Greiling, Reichersbeuern und Sachsenkam beraten gemeinsam über die Vorgehensweise hinsichtlich Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge.

Greiling/Reichersbeuern/Sachsenkam – Der andauernde Zustrom von Flüchtlingen stellt für die Landkreise eine gewaltige Herausforderung dar. Landrat Josef Niedermaier hat jetzt die Gemeinden aufgefordert, alle dafür in Betracht kommenden Grundstücke und Gebäude an das Landratsamt zu melden. Am Donnerstagabend trafen sich die Gemeinderäte aus Greiling, Reichersbeuern und Sachsenkam zu einer gemeinsamen Sitzung, um über die Vorgehensweise in ihrer Verwaltungsgemeinschaft (VG) zu sprechen. Die Versammlung fand im Greilinger Bürgersaal statt.

Reichersbeuerns Bürgermeister Ernst Dieckmann rief in einem kurzen Rückblick das gemeinsame Engagement der drei Gemeinden bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 in Erinnerung. Damals wurde die Turnhalle in Sachsenkam als Notunterkunft genutzt, dann beschafften sich die VG-Gemeinden Mobilheime und schufen am Kranzer in Reichersbeuern eine Unterkunftsmöglichkeit auf Zeit für 240 Flüchtlinge. In einem „gewaltigen Kraftakt von Haupt- und Ehrenamtlichen“, so Dieckmann, wurde die Unterkunft drei Jahre von der VG betrieben.

Scharfe Kritik an der Bundesregierung

Eine solche Leistung, die in Bezug auf die Menge an Flüchtlingen und die umfassende Betreuung damals weit über die Verpflichtung der drei Gemeinden hinausgegangen war, sei heute nicht wiederholbar, so Dieckmann. Die Errichtung und der Betrieb einer Unterkunft müsse durch den Landkreis erfolgen. „Im Verhältnis zur Größe unserer Gemeinden war das eine einmalige Sache“, stellte Dieckmann rückblickend fest.

Gemeinsame Besprechung im Greilinger Bürgersaal: Die Bürgermeister Andreas Rammler (Sachsenkam), Ernst Dieckmann (Reichersbeuern), Anton Margreiter (Greiling) mit Verwaltungsleiter Josef Wagner vor ihren Gemeinderäten. © ps

Doch auch jetzt suchten die drei Gemeinden gemeinsam nach einer Lösung. Vom Landkreis sei die Errichtung von zwölf Unterkünften geplant, die jeweils 100 bis 150 Personen aufnehmen können. Während man eine Fläche für eine der zwölf Unterkünfte anbieten könnte, sei es in Sachen Betreuung und Integration weitaus schlechter bestellt, so Dieckmann. Die Schule und die Kindergärten seien weitestgehend belegt, zusätzlich erforderliches Personal nicht vorhanden.

Auch Aushub der Nordspange wird dort lagern

Die Gemeinden der VG seien jedoch wieder bereit, gemeinsam bei bestimmten Aufgaben, sei es in der Verwaltung, bei der Kinderbetreuung oder bei der Reaktivierung der Helferkreise, aktiv mitzuwirken. Nach den Worten Dieckmanns habe eine Nachfrage bei den ehemaligen Helferkreisen ergeben, dass etwa die Hälfte wieder bereit wären mitzuarbeiten. „Ich habe den Eindruck, dass die Flüchtlingsproblematik in der Blase der Bundesregierung in Berlin offensichtlich noch nicht ernst genug genommen wird“, ärgerte sich Greilings Bürgermeister Anton Margreiter. „Die harte Realität kommt ausschließlich bei den Landkreisen, Städten und Gemeinden an.“ Hilferufe und Anfragen von Landräten und Bürgermeistern, die auf die Probleme vor Ort hingewiesen hätten, seien unbeantwortet geblieben. Das Flächenangebot der Gemeinde Greiling soll als „solidarischer Beitrag an die Landkreisgemeinden wahrgenommen werden“, so Margreiter. Es bestehe sonst die Gefahr, dass Turnhallen, Gemeindesäle oder Sitzungssäle genutzt werden müssten.

Sachsenkams Bürgermeister Andreas Rammler erinnerte an die Turnhallen-Belegung 2015. Danach sorgte die Pandemie dafür, dass das Vereinsleben erneut brach lag. Nicht nur Kinder und Jugendliche hätten beide Male sehr unter den Beschränkungen gelitten. „Es wäre bitter, wenn sie erneut auf die Ausübung ihres Sports verzichten müssten“, sagte Rammler. Das Angebot der VG-Gemeinden an den Landkreis bezieht sich auf eine Fläche, die sich im Besitz der Gemeinde Greiling befindet. Dabei handelt es sich um eine rund 3600 Quadratmeter große Restfläche des Flurstücks, auf dem der Solarpark errichtet wurde. Von diesem Grundstück könnten rund 2000 Quadratmeter zeitlich begrenzt für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften genutzt werden. Das Areal grenzt im Nordwesten unmittelbar an die Stadt Bad Tölz an. Die Fläche müsste allerdings zeitweise von der Bindung als Ausgleichsfläche befreit werden. Die verbleibende Restfläche ist an das Staatliche Bauamt für die Lagerung von Aushub beim Bau der Nordumfahrung verpachtet.

Weitere Fläche an der Deponie wird vorgeschlagen

Außerdem wurde die Prüfung einer etwas nördlich gelegenen Fläche angeregt, die sich im Bereich des ehemaligen Startplatzes der Modellflieger befindet. Dieses Areal ist allerdings als Rückzugsfläche oder Ausgleichsfläche für die Feldlerche vorgesehen. Der Flugbetrieb werde nicht beeinträchtigt. Des Weiteren will man das Landratsamt bei der Deponie am Vorberg hinweisen, die dem Abfallwirtschaftsunternehmen gehören.

Wichtig erschien es Bürgermeister Margreiter, dass die gemeindliche Fläche als Angebot der VG wahrgenommen wird. 2015 habe es einen Verteilerschlüssel gegeben. Damals wurde vereinbart, dass die Unterkünfte am Kranzer und die in den einzelnen Gemeinden vorhanden Wohnungen als Gesamtpaket der Verwaltungsgemeinschaft Reichersbeuern zugeordnet wurden. Derzeit gibt es in der Gemeinde Reichersbeuern 50 Unterkünfte, von denen 43 belegt sind. In Greiling sind fünf und in Sachsenkam sechs Unterkünfte vorhanden. In der Diskussion wurde die Frage laut, ob es denn vom Landratsamt schon konkrete Pläne für die Umsetzung der Flächenangebote gibt oder wie die Auswirkungen hinsichtlich der Schulbetreuung seien. Dieckmann verwies in Sachen Schule auf den Schulverband. „Wir können nicht wie in 2015 alles machen“, sagte Dieckmann. In der abschließend für jede Gemeinde einzeln durchgeführten Abstimmung stimmten alle Gemeinderäte dem Angebot mit der Fläche am Solarpark zu. (Günter Platschek)

