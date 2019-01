Die vergessene Bachkapelle in Greiling

Der Denkmal-Atlas Bayern des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege weist einige Ungereimtheiten auf – zumindest was die Gemeinde Greiling betrifft.

Greiling – Auf diesen Umstand hatte Gemeinderat Johann Huber in der Dezembersitzung hingewiesen und eine Verlängerung der Abgabefrist angeregt, die Anfang Januar abgelaufen wäre. Diese Fristverlängerung wurde der Gemeinde zwischenzeitlich eingeräumt, wie Bürgermeister Anton Margreiter in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete.

Bei insgesamt sieben Punkten, des nun in digitaler Form vorliegenden Denkmalatlas’, hatte Huber‘ Abweichungen im Vergleich zur Buchform aus dem Jahr 1994 festgestellt. Der Gemeinderat nimmt auch die Aufgabe des Archivars der Gemeinde Greiling wahr.

Lesen Sie auch: Staus auf der Flinthöhe sorgen in Greiling weiter für Ärger

Auffällig ist laut Huber, dass der große Dorfbrand auf das Jahr 1762 datiert wurde. Das Feuer brach jedoch zwei Jahre früher, am 5. August 1760 aus. Bei der Beschreibung des Greilinger Ensembles waren die Objekte bisher benannt. Diese Aufstellung fehle in der digitalen Form. Außerdem wurden verschiedene Objekte des Ensembles auf zwei Hausnummern aufgeteilt. Weiter monierte Huber, dass bei einem Ausdruck auf Papier nicht immer zweifelsfrei erkennbar sei, ob verschiedene Objekte neu in den Ensemblebereich eingegliedert wurden.

Lesen Sie auch: “Warum nicht mit der Zündapp von Bayern nach Las Vegas?“ - Markus Schindler aus Greiling war dabei

In der Denkmalliste von Greiling fehlt die Bachkapelle, die unmittelbar auf die Grenze zur Nachbargemeinde Reichersbeuern gebaut wurde. Die Kapelle wird umgangssprachlich als „Greilinger Bachkapelle“ bezeichnet, obwohl der Hauptteil des Gebäudes auf Reichersbeurer Flur liegt. Die Gemeinde Greiling beteiligt sich in der Regel auch an den Sanierungskosten. Huber monierte außerdem, dass die Beschreibung der Bodendenkmäler in der digitalen Ausgabe komplett fehle.

Die Gemeinderäte verschoben die Abstimmung auf die Februarsitzung, um auch der Greilinger Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, den Denkmal-Atlas Bayern im Internet einzusehen. Eine Einsichtnahme ist auch in der Verwaltungsgemeinschaft in Reichersbeuern möglich. ps