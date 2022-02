Gegenverkehr übersehen: Drei Verletzte bei Unfall auf B472 bei Greiling

Von: Andreas Steppan

Beim Linksabbiegen übersah am Montag ein VW-Fahrer den Gegenverkehr. An beiden Autos entstand Totalschaden. © Arndt Pröhl

Durch eine Frontalkollision bei Greiling wurde am Montagnachmittag ein Mann aus Waakirchen in seinem Pkw eingeklemmt. Die B472 war zwei Stunden lang gesperrt.

Greiling – Bei einer Frontalkollision auf der B 472 bei Greiling wurden am Montagnachmittag drei Menschen schwer verletzt. Ein 81-jähriger Wackersberger hatte beim Linksabbiegen den Gegenverkehr übersehen.

Nach Angaben der Polizei war der Wackersberger gegen 15.20 Uhr mit seinem VW von Bad Tölz kommend in Richtung Waakirchen unterwegs. An der ersten Ausfahrt, dort, wo normalerweise ein Erdbeer- oder Kürbisverkaufsstand steht, wollte er nach links nach Greiling abbiegen. Dazu hatte er sich auf der Abbiegespur eingeordnet. Er nahm dem entgegenkommenden Toyota eines 60-jährigen Waakirchners die Vorfahrt. „Die beiden Fahrzeuge kollidierten nahezu frontal“, so die Polizei.

Frontalkollion auf B472 bei Greiling: Fahrer eingeklemmt

Der VW wurde auf der Abbiegespur zurückgeschleudert. Der Toyota kam durch den Aufprall von der Fahrbahn ab und kam etwa 30 Meter von der Unfallstelle entfernt auf einer Wiese zum Stehen. Der 60-jährige Fahrer war im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn befreien. Er wurde im Anschluss mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in die Klinik geflogen.

Ins Krankenhaus gebracht wurden auch der 81-jährige Wackersberger und seine Beifahrerin, eine 77-jährige Tölzerin. Ihre Verletzungen sind laut Polizei nicht lebensbedrohlich.

Bundesstraße 472 nach Unfall zwei Stunden gesperrt

An beiden Fahrzeugen wurde der jeweilige Frontbereich massiv eingedrückt. Es entstand Totalschaden. Den Wert der Pkw schätzt die Polizei auf zusammen rund 20.000 Euro.

Die Bundesstraße war nach der Kollision gut zwei Stunden lang komplett gesperrt – erst zur Unfallaufnahme, dann, weil ausgelaufenes Öl von der Fahrbahn entfernt werden musste. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

