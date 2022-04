Festwoche im Mai: Greiling feiert sein neues Feuerwehrauto

Freuen sich über das neue Einsatzfahrzeug: (v. li.) Vorstand Linus Erlacher, 2. Kommandant Andreas Fichtner, 2. Bürgermeister Christoph Kitterle, Bürgermeister Anton Margreiter und Kommandant Engelbert Kinshofer jun. © Günter Platschek

Die Freude über das neue Feuerwehrauto ist groß in Greiling. Das Fahrzeug wird Ende Mai sogar im Mittelpunkt einer Festwoche stehen. Hier gibt‘s das ganze Programm.

Greiling – Lange haben die Greilinger Feuerwehrfrauen und -männer darauf warten müssen. Vor Kurzem wurde nun das neue Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Greiling abgeholt und ist jetzt bei der Leitstelle offiziell unter dem Namen „Florian Greiling 56/1“ alarmierbar. Das Fahrgestell des „Versorgungs-Lkw Bayern“ stammt aus der Produktion der Firma MAN. Den speziellen Aufbau lieferte die Firma Jännert aus Kirchheim bei München. Er ist 16 Tonnen schwer und kann zusätzlich mit sieben Tonnen Einsatzmaterial bestückt werden.

Greiling feiert Ende Mai neues Feuerwehrhaus und neues Auto

Zur Standardausrüstung zählen unter anderem zwei 500 Meter lange B-Leitungen für lange Schlauchstrecken, ein Container für den Bereich Strom und Licht, ein weiterer für eine Tragkraftspritze für die Wasserentnahme aus offenen Gewässern und ein Rollcontainer Löschaufbau, der auf das Fahrzeug abgestimmt ist. Die Fixbeladung kann über die Ladebordwand mit einer Tragkraft von jeweils zwei Tonnen schnell ausgetauscht werden. Dadurch ist es möglich, das Fahrzeug auf den Einsatzfall abgestimmt beispielsweise mit Bindemitteln oder Sandsäcken oder bei Wasserschäden mit Tauchpumpen oder Nasssaugern zu bestücken. Nicht zu vergessen: Im Fahrzeug können sechs Einsatzkräfte befördert werden.

Das neue Fahrzeug und der Neubau des Feuerwehrhauses sollen vom 25. bis 29. Mai im Rahmen einer Festwoche gebührend gefeiert werden. Dazu wird mitten im Dorf hinter der Kirche ein Festzelt aufgebaut. Los geht’s am Mittwoch, 25. Mai, um 18 Uhr mit einem Standkonzert der Musikkapelle Greiling am neuen Feuerwehrhaus. Um 19.30 Uhr ist dann im Festzelt in der Dorfmitte Oktoberfeststimmung mit der Wiesnkapelle „089“ angesagt. Fünf Euro Eintritt werden verlangt.

Am Vatertag Oldtimertreffen rund ums Festzelt

Der Vatertag, Donnerstag 26. Mai, steht unter dem Motto „Mit dem Oldtimer von Greiling bis nach Oberkrain“. Auf geht’s um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Im Festzelt spielen den ganzen Tag über Musikkapellen. Ein Highlight darunter ist die Musikkapelle „Die Lungauer“, die die Gäste von 15 bis 17 Uhr mit Oberkrainer-Musik laut Ankündigung „vom Feinsten“ unterhalten sollen. Ab 19 Uhr sorgen „Die Mooskirchner“ auf der Bühne des Festzelts für Stimmung. Beide Musikkapellen kommen aus Österreich und sind weit über die Grenzen ihrer Heimatgemeinden hinaus ein Begriff. Ein weiteres Schmankerl am Vatertag ist das Oldtimertreffen rund um das Festzelt.

Am Freitag, 27. Mai, dem „Tag der Betriebe“, spielt ab 18 Uhr die Musikkapelle Greiling auf. Erster Höhepunkt am Samstag, 28. Mai ist das Bobby-Car-Rennen, das anstatt des ursprünglich geplanten Seifenkisten-Rennens ausgetragen wird. Ab 10 Uhr wird wagemutig den Hofzaunweg hinabgebrettert. „Get your kick“ heißt es ab 12 Uhr mittags im Festzelt mit der Band „Route ‘66“. Und ab 19 Uhr startet die Bierzeltparty mit DJ Tonic und der Bayern 3-Band. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Für Festzeltaufbau in Greiling werden noch Helfer gesucht

Am Sonntag, 29. Mai, ist die Segnung des neuen Feuerwehrhauses und des neuen Einsatzfahrzeugs vorgesehen. Ab 8.30 Uhr kann man sich dafür im Festzelt mit Weißwürsten stärken. Um 9.30 Uhr wird in einem Kirchenzug zum neuen Feuerwehrhaus marschiert, wo ein Festgottesdienst gefeiert wird. Danach geht es in einem Festzug zurück zum Zelt. Dort sorgen Musikkapellen aus den benachbarten Ortschaften den ganzen Tag über für Stimmung. An allen Tagen ist übrigens ein Barbetrieb vorgesehen.

Bürgermeister Anton Margreiter und Feuerwehrkommandant Engelbert Kinshofer jun. würden sich sehr freuen, wenn möglichst viele zum Gelingen des Festes beitragen würden. „Wir brauchen Leute zum Auf- und Abbau und zum Einrichten des Festzeltes“, sagte das Gemeindeoberhaupt kürzlich in einem Gespräch am neuen Feuerwehrhaus. Er werde bei der Bürgerversammlung am Donnerstag, 28. April, und beim Maibaumaufstellen am Sonntag, 1. Mai, versuchen, Leute zu animieren und Listen verteilen, in denen genaue Zeitpläne angegeben sind wann, wo und wie lange die Hilfestellung gebraucht wird. „Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn sich auch Leute aus der Bevölkerung, die nicht unmittelbar etwas mit der Feuerwehr zu tun haben, zur Verfügung stellen.“

Von Günter Platschek