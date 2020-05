Frevel an Christusfigur

Josef Fichtner ist außer sich. Diese Schandtat kann der „Abberger“ aus Greiling nicht verstehen.

Greiling–Ein Unbekannter hat die Füße einer Herrgottsfigur an einem Feldkreuz bei Lohwiesen abgerissen – vermutlich, als er das Kruzifix stehlen wollte, berichtet Josef Fichtner. Die Figur hängt dort schon seit vielen Jahren.

Auf der Bank davor bleiben die Spaziergänger gerne sitzen und schauen ins Karwendel, sagt Fichtner. Er hat in den 1980er-Jahren die vormals hölzerne Christusfigur gegen eine aus Plastik ausgetauscht, „weil damals so viele Kreuze gestohlen worden sind“. Seitdem gab es nie einen Vorfall. Nur ein kräftiger Sturm habe vor vielen Jahren das Kreuz mal umgeweht. Fichtner hat es wieder aufgebaut.

Auch in den nächsten Tagen will er sich an die Reparatur machen. Die Arbeit an der großen, filigranen Figur erfordert viel Fingerspitzengefühl. „Ich kann nicht verstehen, warum jemand eine Christusfigur herrunterreißt. Man muss doch den Glauben anderer Menschen respektieren.“

Wenn sie fertig repariert ist, will Fichtner die Christusfigur wieder aufhängen. Dem vermeintlichen Dieb wünscht der er, „dass ihm seine Hände gehörig schmerzen“. Denn „bei uns im Bayernland lässt man die Finger vom Herrgott“.

