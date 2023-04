Greiling: Ärger über Hundekot und zertrampelte Wiesen

Bürgerversammlung

Von Melina Staar schließen

Wilde Trampelpfade und Kothaufen: Darüber ärgert sich ein Landwirt aus Greiling. In der Bürgerversammlung brachte er das Thema an die Öffentlichkeit.

Greiling – Für großen Ärger sorgen erneut die Hinterlassenschaften von Hunden in Greiling. Bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend im Bürgersaal kam das Thema auf den Tisch.

„Jetzt im Frühjahr hat keiner mehr etwas in den Feldern verloren“, sagte Klaus Gistl vor den etwa 50 Zuhörern. Doch am Hofzaunweg seien zahlreiche Trampelpfade entstanden. „Man darf nicht selber Wege anlegen, teilweise gehen da vier Trampelpfade durch.“ Dazu komme, dass viele mit ihren Hunden nicht auf den Wegen bleiben. „Es gibt gewisse Übeltäter, die den Hundekot einfach nicht wegmachen.“ Für ihn habe das schon dramatische Auswirkungen gehabt. „Ich hab’ den Kot im Kuh-Futter drin, wir hatten deswegen schon eine Frühgeburt.“ Kuh und Kalb hätten erlöst werden müssen. „Wenn die Kuh zu früh anfängt zu kalben – das sind wirklich keine schönen Bilder.“ Klar habe man im Ort eine Anleinpflicht, „aber deshalb verlagert sich alles nach außen“. Jeder wisse, dass es ein Betretungsverbot gebe, sagte Bürgermeister Anton Margreiter. „Aber trotzdem gehen die Leute durch.“ Gistl ernte oft den Kommentar, jemand habe das Recht, sich in der Natur zu bewegen, wo er wolle. „Aber das stimmt nicht, nicht während der Vegetationszeit.“ Außerdem gebe es eine klare Pflicht, den Hundekot wegzuräumen. Es liege einiges im Argen in der Gesellschaft, bestätigte ihn Margreiter. „Eigentlich gehört das zum Anstand, zum Respekt vor dem Eigentum anderer.“ Gistl ärgerte sich auch, dass heutzutage für alles Schilder notwendig seien: „Man weiß doch eigentlich, dass man ab Georgi nicht mehr ins Feld geht. Aber heute braucht man für alles in Schild.“ Jeder dürfe sich in der freien Natur bewegen, sagte Margreiter. „Aber man muss die Leute wohl wieder auf Anstand und Respekt hinweisen. Das ist ein großes Problem, dass keiner von Pflichten etwas wissen will.“ Wie Margreiter nach der Versammlung hinzufügte, habe die Gemeinde das Thema während der Corona-Pandemie etwas weniger scharf behandelt. „Die Leute mussten ja irgendwie raus.“ Aber nun sei es an der Zeit, dass man wieder darauf hinweise.

Zweites Standbein für Wasserversorgung: Suche schwierig

Es gab noch weitere Themen, die den Greilingern wichtig waren und die angesprochen wurden. Josef Langeder hatte sich Gedanken gemacht, ob die Gemeinde sich nicht ein zweites Standbein für die Wasserversorgung schaffen sollte. „Für die Zukunft könnte das sehr wichtig sein.“ Margreiter sagte, dass man sich bereits vergangenes Jahr zwei bestehende Quellen am Mühlberg angeschaut habe. Diese entsprechen aber nicht mehr dem Stand der heutigen Technik. „Wir sind in ständigem Dialog. Aber es stößt bei Grundbesitzern auf wenig Gegenliebe, auch wenn es nur um eine Notversorgung geht.“

Manfred Kastenmüller wollte die Versammlung schließlich auf den Unterstützungsverein in Brandfällen aufmerksam machen, dessen örtlicher Vertreter er ist. Der Verein wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Benediktbeuern gegründet und soll schnelle Hilfe im Notfall anbieten. Wichtig sei, dass der Ortsobmann über Änderungen in Besitzverhältnissen oder Bankverbindungen in Kenntnis gesetzt werde. Außerdem wies er darauf hin, dass jeder Hausbesitzer Mitglied werden könne – man müsse nicht aus der Landwirtschaft kommen. Allerdings müsse man, um beizutreten, eine eigene Gebäudebrandversicherung haben. „Ein genialer Verein“, lobte Landrat Josef Niedermaier in der Versammlung. „Das ist ein Vorläufer von Versicherungen, der extrem viel Gutes bewirkt.“

