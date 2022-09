„Greiling ist Teil der Energiewende“: Spatenstich für Freiflächen-PV-Anlage

Teilen

Traten zum Spatenstich an: Lars Gehrke, Geschäftsführer ESB EE, Stefanie Grill, Geschäftsführung 17er Oberland, Marcus Böske, Geschäftsführung ESB, Greilings Bürgermeister Anton Margreiter, Anton Schweiger, Solea AG, Landrat Josef Niedermaier, Thomas Feistl, 17er Oberland Energie, André Schwihel, ESB erneuerbare Energien, Joachim Kaschek, Untere Naturschutzbehörde Landratsamt, Vorstandsvorsitzende Renate Waßmer und Vorstand Christian Spindler, beide Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, und Adolf Hornsteiner Geschäftsführer der Solarpark Greiling GmbH. Mit dem Bau wird nächste Woche begonnen Bürgerbeteiligung: Konzept wird fertiggestellt © ps

Am Dienstag war es soweit: Vertreter von Gemeinde, Landratsamt, Sparkasse und Solarpark traten zum Spatenstich für die Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dem ehemaligen Flugplatzgelände in Greiling an.

Greiling – Dunkelgraue Wolken zogen am Montagmittag über den Isarwinkel. Die dicken Regentropfen, die auf die freudig gestimmte Gruppe am früheren Tower des Greilinger Flugplatzes fielen, passten überhaupt nicht zum bevorstehenden symbolischen ersten Spatenstich für die Realisierung des Vorzeigeobjekts der Gemeinde Greiling: dem Solarpark an der Mühlleiten. Wie berichtet hat die Gemeinde den südlichen Teil des ehemaligen Flugplatzgeländes gekauft, der durch die geplante Nordumfahrung von Bad Tölz abgetrennt wurde. Dort entsteht die Freiflächen-Photovoltaikanlage.

Wie es sich für ein Projekt gehört, das auf Sonneneinstrahlung angewiesen ist, taten sich große Lücken im dunklen Wolkenband auf. Adolf Hornsteiner, der Geschäftsführer der für den Solarpark neu gegründeten Gesellschaft, setzte sich an seine Zither und begrüßte mit flotten Klängen die Gäste. Unter ihnen waren die Bürgermeister Stefan Fadinger aus Gaißach, Ingo Mehner aus Bad Tölz, 2. Bürgermeister Andreas Melf aus Reichersbeuern und Gemeinderatsmitglieder aus Greiling und Reichersbeuern, die Vertreter der Mitgesellschafter, der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen und der Baufirma Solea AG. „Wir liegen dank der guten Zusammenarbeit und Abstimmung aller Geschäftspartner und beteiligten Stellen zeitlich genau im Plan“, sagte Hornsteiner.

Mit dem Bau wird nächste Woche begonnen

Nächste Woche soll mit dem Bau begonnen werden“, ergänzte Greilings Bürgermeister Anton Margreiter, der besonders den rekordverdächtigen Zeitraum von nur 22 Monaten zwischen den ersten Gesprächen und dem Spatenstich herausstellte. Dies sei vor allem der sehr guten Arbeit des Ingenieurbüros Götze und dem sehr motivierten Einsatz der Gesellschafter – die Gemeinde Greiling, Energie Südbayern und 17er Oberlandenergie – zu verdanken, aber auch der sachbezogenen Behandlung im Gemeinderat, in der VG Reichersbeuern und bei allen beteiligten Behörden. Die Gemeinde zeige mit diesem Projekt auf, wie man im Zeichen der Energiewende Konversionsflächen zur klimaneutralen Energiegewinnung nutzen kann, sagte Margreiter. Seiner Meinung nach müssen solche Modelle künftig noch mehr vorangetrieben werden.

„Mit der Anlage wird rein rechnerisch 111 Prozent der zurzeit in Greiling verbrauchten Energie erzeugt, und dabei werden 1200 Tonnen CO2 eingespart“, rechnete Margreiter vor. „Dies entspricht etwa der Menge, die 920 Bäume pro Jahr aufnehmen“, fügte Hornsteiner an. Klaus Sieber aus Greiling, der das bürgerbeteiligte Projekt 2019 angeregt hat, ging im Gespräch mit unserer Zeitung noch einen Schritt weiter. Der Spatenstich am Montag sollte für Bürger in anderen Gemeinden als Anregung verstanden werden, an ihre Gemeinden heranzutreten, um bei der Energiewende etwas zu bewegen. Nur durch eine erfolgsorientierte Bürgerbeteiligung erreiche man eine breite Akzeptanz. Für die Bauarbeiten habe man, so Hornsteiner, die Firma Solea aus Dingolfing gewinnen können. Es würden übrigens keine Abgrabungen vorgenommen, sondern lediglich die Löcher für die Aufständerung und Befestigung der Solarpaneele gebohrt.

Bürgerbeteiligung: Konzept wird fertiggestellt

Für die Finanzierung wurde die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen als Kooperationspartner gewonnen, wodurch die Wertschöpfung in der Region bleibt. Dies gilt natürlich besonders für die Beteiligung der Greilinger Bürger. Neu war in diesem Zusammenhang, dass sich auch Einwohner aus den Gemeinden Reichersbeuern und Sachsenkam im Rahmen eines Nachrangdarlehens, so Margreiter, „zu sehr attraktiven Konditionen am Solarpark beteiligen können“. Das Konzept für die Bürgerbeteiligung soll bis zur Fertigstellung der Anlage vorgestellt werden.

Landrat begrüßt Offensive der Gemeinde

Mit dem Abschluss der Arbeiten wird im November gerechnet. Danach soll mit der Stromerzeugung begonnen werden. „Damit ist auch die Gemeinde Greiling Teil der Energiewende“, freute sich das Gemeindeoberhaupt. Landrat Josef Niedermaier begrüßte die Offensive der Gemeinde, wenngleich aus Berlin die Forderung nach mehr Flächen für Windkraft überwiegt. 1,8 Prozent der Fläche soll in den nächsten Jahren für Windkraft bereitgestellt werden. In der Region keine einfache Angelegenheit, wenn man die Topografie und die Windhäufigkeit betrachtet. Vor Ort wisse man sehr gut, wie die Energiewende gestaltet werden soll, sagte Niedermaier. „Projekte wie hier in Greiling beweisen, dass es auch anders als durch Windkraft geht.“ (Günter Platschek)

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)