Greiling: Vollsperrung der Ortsdurchfahrt beginnt am 31. Juli

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Greilinger Ortsdurchfahrt (Töl12) wird saniert. © Günter Platschek

Die Vorarbeiten liefen in den vergangenen Tagen, doch nun geht es wirklich los: Die Greilinger Ortsdurchfahrt wird saniert. Das geht nur mit einer Vollsperrung.

Greiling – Das Staatliche Bauamt Weilheim weist noch einmal darauf hin, dass mit dem Start der Sommerferien auch die Vollsperrung für die Sanierung der Greilinger Ortsdurchfahrt beginnt. Diese wird in mehreren Teilschritten vollzogen. Ab Montag, 31. Juli, ist der Bereich vom Karwendelweg bis zum Mühlweg gesperrt. Die Arbeiten laufen bis zum Ende der Sommerferien. Dann wird der nächste Abschnitt in Angriff genommen. Die gesamte Sperrzeit wird bis voraussichtlich Ende November dauern.

Ersatzbushaltestellen werden am 31. Juli eingerichtet

Die Einrichtung der beiden Ersatzbushaltestellen erfolgt ebenfalls am Montag. Diese befinden sich am östlichen Ortsrand zur Anschlussstelle der B472 („Greiling Ost“) auf Höhe der Tölzer Straße 72.

„Anwohner und Anlieger können den innerörtlichen Bereich sowie private Zufahrten weiterhin anfahren“, so das Staatliche Bauamt in einer Pressemitteilung. Es sei aber möglich, dass die Erreichbarkeit privater Zufahrten aufgrund der auszuführenden Arbeiten in Einzelfällen für einen kürzeren Zeitraum eingeschränkt sei.

Der überörtliche Verkehr wird auf der B472 und der B13 umgeleitet

Das Siedlungsgebiet um den Karwendelweg bleibt weiterhin von Westen über die Gemeindestraße (Tölzer Straße; Anbindung via B472) erreichbar. Der Ortskern und alle östlich davon gelegenen Anwesen und Geschäfte/Gewerbebetriebe müssen von Osten her, also über die B472 „Anschlussstelle Ost“/Höhe Ötzstraße, angefahren werden. Der überörtliche Verkehr wird auf der B472 und der B13 um- beziehungsweise weitergeleitet.

Im Zuge dieser Maßnahme wird zudem im westlichen Teil der Ortsdurchfahrt die Kanalisation saniert und die Entwässerung der Straße erneuert. Zudem werden 1200 Meter Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt und zirka 600 Meter neue Gehwege gebaut.

