Greilinger Solarpark: Bürgerbeteiligung an Finanzierung wird ausgeweitet

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Im März geht die Freiflächenanlage an der B472 ans Netz. © Pröhl

Bis jetzt konnte sich nur Greilinger an der Finanzierung der Photovoltaik-Freiflächenanlage an der B472 beteiligen. Ab 30. Januar haben alle Landkreis-Bürger die Möglichkeit.

Greiling – Die Möglichkeit, sich an der Finanzierung der Freiflächen-Solaranlage an der B 472 zu beteiligen (wir berichteten), kommt bei den Greilingern an: Am Donnerstag (26. Januar) um 17 Uhr waren nach knapp drei Wochen Laufzeit 371.000 der benötigten 500.000 Euro zusammengekommen. Bis zum 29. Januar sind ausschließlich die Dorfbewohner zeichnungsberechtigt.

Ab 30. Januar sind alle Landkreis-Bürger zeichnungsberechtigt

Ab Montag, 30. Januar, haben dann alle Landkreis-Bürger diese Chance. Möglich ist das auf der Seite www.dkb-crowdfunding.de/greiling. Jeder Interessierte gewährt der Solarpark Greiling GmbH einen Darlehensbetrag zwischen 500 und 5000 Euro. Die GmbH – bestehend aus Gemeinde, 17er-Oberlandenergie und Energie Südbayern zahlt jedes Jahr zehn Prozent des Ursprungsdarlehens zurück und verzinst die verbliebene Einlage mit sechs Prozent.

Anlage geht im März ans Netz und produziert 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr

Im März soll die Photovoltaik-Anlage, die auf einem Teil des ehemaligen Militärflugplatzes steht - ans Netz gehen. Die knapp 4900 Module werden dann pro Jahr rund 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Das deckt die Versorgung eines Dorfs in der Größe von Greiling - rein rechnerisch - zu 110 Prozent.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.