Großer Festtag für die Greilinger Feuerwehr: Segen für neues Fahrzeug und das Gerätehaus

Teilen

So erlebt man eine Fahrzeugsegnung auch nicht alle Tage: Diakon Joachim Baumann griff zur Kübelspritze. © Krinner

Die Temperaturen waren kühl, der Himmel grau in grau, doch die Wolken hielten dicht: Die Freiwillige Feuerwehr Greiling konnte am Sonntag die Segnung ihres neuen Versorgungsfahrzeuges und des neuen Feuerwehrhauses mit einem großen Fest, vielen Gästen und ohne Regenschirme feiern.

Greiling – Zehn benachbarte Feuerwehren, im Gefolge einige Spielmannszüge und Musikkapellen sowie die Ortsvereine und Frauen in Tracht hatten sich für die Feierlichkeiten der Greilinger Wehr am Morgen auf den Weg zum Festzelt am Fußballplatz gemacht, wo die Aufstellung zum Kirchenzug erfolgte. Bei leicht einsetzendem Tröpfeln schickte manch einer einen besorgten Blick nach oben. Der Altar vor dem Feuerwehrhaus war bereits hergerichtet und für den Gottesdienst vorbereitet – die Verantwortlichen hielten letztlich an ihrem Plan fest, die Messe im Freien und nicht im Zelt abzuhalten.

Es war ihr großer Festtag: Die Mitglieder der Greilinger Feuerwehr auf dem Weg zur Kirche. © Krinner

Das neue Fahrzeug hatte schon seinen ersten Einsatz

Am Feuerwehrhaus wurde der Kirchenzug, angeführt von der Greilinger Musikkapelle, der Greilinger Feuerwehr und einer Ehrenkutsche sowie den geladenen Ehrengästen, von Diakon Joachim Baumann und einer Ministrantenschar erwartet. An seinem Platz in der Fahrzeughalle des Gerätehauses präsentierte sich auch das mit Girlanden geschmückte neue Fahrzeug, ein MAN TGM 13.290, das bei der Leitstelle inzwischen unter der Bezeichnung „Florian Greiling 56/1“ registriert ist und hier in Greiling bereits einen Einsatz absolviert hat.

Die Greilinger Miedermadln und Schalkfrauen beim Festzug durch das Dorf, an dem sich auch zahlreiche andere Feuerwehr-Vereine aus den umliegenden Gemeinden sowie Trachtler und Schützen aus Reichersbeuern beteiligten. © Krinner

Diakon predigt über das Miteinander

Diakon Baumann stellte den Gottesdienst unter den Leitsatz „Immer weniger davonlaufen“. Man müsse dankbar sein, dass es Menschen gibt, die sich für ihre Mitbürger einsetzen, „und das nicht zu knapp“, wie Baumann mit Blick auf die Feuerwehren formulierte. Dass in Verbindung mit der Neuanschaffung des Fahrzeugs und der nachgeholten Segnung des Gerätehauses, das ja bereits 2019 fertiggestellt worden war, „nach der Pandemie endlich wieder ein Festl ausgerichtet wird, hat auch einen Wert für die Dorfgemeinschaft.“ Eine Dorfgemeinschaft brauche nachbarschaftliches und soziales Engagement, ganz gleich, welche Talente jemand einbringen könne. Jeder habe eine Kraftquelle in sich, die er jederzeit anzapfen könne. „Denn es braucht Menschen, die vor solchen Aufgaben immer weniger davonlaufen.“ Es brauche Menschen, die hinsehen und tatkräftig anpacken, auch wenn sie von Gaffern behindert werden, und Menschen, die üben und ihre Freizeit opfern, während andere „ihre Komfortzone ausweiten, für die wir ein großes Angebot geschaffen haben.“Angesichts der immer komplizierter und differenzierter werdenden Anforderungen an die Feuerwehren zolle er den Einsatzkräften großen Respekt.

Symbolische Übergabe: Kommandant Bertl Kinshofer (re.) erhält den Schlüssel von Bürgermeister Anton Margreiter. © Krinner

Feuerwehr bedankt sich bei Gemeinde

Das Gerätehaus sei vorausahnend 2019 in kleiner Runde gesegnet worden, jetzt sei das offizielle Zeremoniell verbunden mit der Segnung des neuen Fahrzeugs. Der „Segen“ beziehungsweise das Weihwasser kam in letzterem Falle sehr ergiebig aus einer alten Handspritze. Bürgermeister Anton Margreiter schloss sich den Worten an und dankte vor der symbolischen Schlüsselübergabe an Kommandant Bertl Kinshofer den vormaligen, aktuellen und kommenden kommunalen Amtsträgern für ihr Verständnis gegenüber den Notwendigkeiten der Feuerwehr-Ausstattung. „Denn die Entscheidungen sind nicht immer leicht.“ Ihren Dank an die Gemeinde unterstrichen auch Kinshofer und Feuerwehr-Vorstand Linus Erlacher, nicht zuletzt bedankten sie sich bei den Spendern und all denjenigen, „die immer tatkräftig dabei sind, ohne dass man betteln muss“. Man habe viele Gespräche geführt und viel Zeit und Arbeit investiert, jetzt wolle die Mannschaft schauen, dass das neue Feuerwehrhaus ihre Heimat werde, so Kinshofer.

Das jüngste und das älteste Fahrzeug der Greilinger Feuerwehr: Das Älteste stammt aus dem Jahr 1877 und wurde am Sonntag von zwei Haflingern und zwei Fohlen gezogen. In dem Festzug waren zudem mehrere historische Feuerwehrspritzen von den Nachbarwehren zu sehen. © Krinner

Angetan von der „zeitgemäßen Unterbringung“ mit Sozial- und Schulungsräumen zeigte sich Kreisbrandrat Erich Zengerle. Wie Margreiter wünschte er unfallfreie, erfolgreiche Einsätze: „Kommt immer gesund zurück.“ Dann bewegte sich der Festzug, in dem auch einige historische Gefährte Blicke auf sich zogen, zurück zum Zelt und dem geselligen Teil. (Rosi Bauer)

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.