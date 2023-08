Grüner Strom aus Greiling: Solarpark ans Netz gegangen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Nahmen die Anlage in Betrieb: (stehend, v. li.) Vize-Bürgermeister Christoph Kitterle, Rathauschef Anton Margreiter, Stephanie Grill, Geschäftsführerin 17er-Oberlandenergie, Sandro Vogl, Betriebsleiter Solea Service GmbH, (vorne, v. li.) Andreas Öser und Adolf Hornsteiner von der Solarpark Greiling An der Mühlleiten GmbH. © Pröhl

Der Solarpark in Greiling ist am Mittwoch ans Netz gegangen. Pünktlich dazu kam sogar die Sonne raus. Nun ist die Gemeinde nur noch auf der Suche nach Schafen.

Greiling – Lange hatten die Gemeinde Greiling und ihre Partner auf diesen Moment warten müssen. Doch am Mittwoch war es endlich soweit: Der Solarpark an der Mühlleiten ging ans Netz – und pünktlich dazu kam auch die Sonne raus. Um 13.02 Uhr sei die erste Kilowattstunde Strom geflossen, sagte Andreas Öser, Prokusrist der Solarpark Greiling An der Mühlleiten GmbH. Zu dieser Gesellschaft haben sich die Gemeinde und ihre Partner 17er-Oberlandenergie und die Energie Südbayern zusammengeschlossen.

Solarpark Greiling: Hoher Bürokratischer Aufwand

Die knapp 4900 Module der Anlage stehen bereits seit Anfang des Jahres. „Wir haben aber die Bürokratie unterschätzt“, bekannte GmbH-Geschäftsführer Adolf Hornsteiner. „Dass eine Zertifizierung, die natürlich sinnvoll ist, sechseinhalb Monate dauert, haben wir uns nicht vorstellen können.“ Auch das Verlegen der 524 Meter langen Leitung vom Transformator bis zur Schutzstation habe länger gedauert als erwartet, ergänzte Bürgermeister Anton Margreiter.

Umso größer war nun am Mittwoch die Freude. „Es ist ein besonderer Tag für die Gemeinde“, sagte der Rathauschef. Das gilt auch für viele Bürger, die sich an der Finanzierung der 1,7 Millionen Euro teuren Anlage beteiligten. Eine halbe Million Euro wurde über sogenannte Nachrangdarlehen aufgebracht. Die Bürger mit ins Boot zu holen, sei „super richtig gewesen“, sagte Zweiter Bürgermeister Christoph Kitterle.

Erste Kilowattstunde fließt um 13.02 Uhr

Pro Jahr wird die von der Solea AG gebaute Anlage rund 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Das reicht, um ein Dorf wie Greiling mit knapp 1500 Einwohnern – zu 108 Prozent zu versorgen. 1200 Tonnen CO2 werden pro Jahr eingespart. „Es ist die größte Anlage in den Landkreisen Tölz und Miesbach“, sagte Öser.

Solarpark Greiling: Gemeinde auf der Suche nach einem Schaf-Halter

Für Margreiter ist das Projekt außerdem ein Beispiel dafür, wie Militärkonversionsflächen sinnvoll genutzt werden können. „Eine nachhaltigere Nutzung gibt es kaum“, sagte er. „Das könnte für den Bund ein Beispiel sein. Apropos Beispiel: Das nehmen sich einige an der Greilinger Anlage – und fragen bei den Verantwortlichen nach. In ähnlicher Konstellation wie in Greiling seien derzeit zehn Projekte angedacht, sagte Hornsteiner. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eines: Schafe. Tatsächlich ist die Gemeinde noch auf der Suche nach einem Halter, der seine Tiere auf der Fläche weiden lässt.

