Mit BMW: Illegale Fahrzeugrennen bei Bad Tölz - mit 310 km/h über die B13

Von: Andreas Steppan

Mit diesem Seat Cupra soll ein Greilinger mit 247 km/h über die B13 gerast sein. Das Foto zeigt das Auto bei der Sicherstellung durch die Polizei. © Polizei Bad Tölz

Illegale Fahrzeugrennen sollen zwei Greilinger auf der B13 bei Lenggries und zwischen Sachsenkam und Bad Tölz durchgeführt haben - einmal mit 310 km/h.

Bad Tölz – Es ist ein Fall, wie er im südlichen Landkreis in dieser Form bisher noch nie bekannt wurde und der unabsehbare Folgen hätte haben können: Die Tölzer Polizei hat zwei junge Männer aus Greiling überführt, die auf der B13 illegale Kraftfahrzeugrennen veranstaltet haben. Ihre Autos beschleunigten sie dabei einmal sogar bis auf 310 Stundenkilometer.

Videos von Fahrzeugrennen bei Bad Tölz ins Internet gestellt

Wie die Polizei mitteilt, war es Anfang Februar ein anonymer Hinweis, der sie auf die Spur der beiden Raser brachte. Daraufhin hätten die Tölzer Beamten „umfangreiche und akribische Ermittlungen“ gegen die 20 und 23 Jahre alten Verdächtigen aufgenommen. Den Greilingern auf die Spur kamen die Beamten hauptsächlich dadurch, dass sie sich bei ihren lebensgefährlichen Fahrten gefilmt und die Videos ins Internet gestellt hatten. Vernehmungen führten zu weiteren Erkenntnissen.

Als nachgewiesen betrachtet es die Polizei nun, dass der 20-Jährige zwölf verbotene Kraftfahrzeugrennen durchgeführt hat. In diesem Fall sind darunter keine Rennen mit mehreren Beteiligten zu verstehen. Laut Polizei fallen auch Rennen „gegen den Tacho oder die Uhr“ unter den entsprechenden Tatbestand. Auf der B13 zwischen Sachsenkam und Bad Tölz habe der junge Mann einmal einen Mercedes AMG bis auf 240 Stundenkilometer beschleunigt. Erlaubt waren in diesem Bereich 100 km/h. Zu einem anderen Zeitpunkt raste der 20-Jährige in einem Seat Cupra mit 247 Sachen im Bereich Lenggries über die Bundesstraße.

Nach Fahrzeugrennen: Polizei stellt Autos sicher

Der 20-Jährige war der Polizei aufgrund der Ermittlungen bereits namentlich bekannt, als ihn eine Streife am 10. Februar im Stadtgebiet von Bad Tölz in seinem Seat kontrollierte. Dabei konnte der Greilinger keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Seinen Führerschein hatte er einige Tage zuvor wegen anderer Vergehen bei der Fahrerlaubnisbehörde abgeben müssen. Bei der Durchsuchung des Seat fanden die Beamten außerdem eine Gaspistole. Einen Waffenschein dafür hatte der 20-Jährige nicht. Daher werden ihm nun zusätzlich Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Durchsuchung seiner Wohnung und die Sicherstellung des Seat an. Diverse Mobiltelefone und weitere Gegenstände, die im Zusammenhang mit den Kraftfahrzeugrennen standen, wurden sichergestellt.

In diesem Zusammenhang, so die Polizei, führten die Ermittlungen zu einem 23-jährigen Greilinger. Ihm werfen die Beamten vor, einen PS-starken BMW M5 ebenfalls auf der B13 zwischen Sachsenkam und Bad Tölz auf 310 km/h beschleunigte zu haben. Der 20-Jährige habe dabei auf der Rückbank gesessen und die Fahrt gefilmt.

Fahrzeugrennen auf B13: Unglaubliches Glück, dass kein Unfall passierte

Auch hier ordnete die unverzüglich verständigte Staatsanwaltschaft München II die Sicherstellung des BMW M5, des Führerscheins und aller Speichermedien an. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten zudem noch eine nicht unerhebliche Menge von Betäubungsmitteln. „Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden dem 23-Jährigen mehrere illegale Fahrzeugrennen im Landkreis nachgewiesen“, schreibt die Polizei.

Dass es bei den Rennen, die zu allen möglichen Tag- und Nachtzeiten stattfanden, zu keinem Verkehrsunfall kam, „kann eher dem Glück und dem besonnenen Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer zugeschrieben werden“, erklärt Polizeihauptkommissar Lars Werner.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei arbeitet dazu nach eigenen Angaben intensiv mit der Staatsanwaltschaft München II zusammen. Die beiden Männer müssen mit einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis und einem umfangreichen Strafverfahren rechnen. Die Fahrzeuge bleiben bis zur endgültigen gerichtlichen Entscheidung in amtlichem Gewahrsam.

