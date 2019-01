Unfallflucht mit geklauten Nummernschildern

Es ist eine etwas mysteriöse Geschichte, die sich am Silvesterabend in Greiling zu trug. Im Mittelpunkt: Ein Auto, eine Unfallflucht und geklaute Kennzeichen.

Greiling - Es war am Silvesterabend um 20.35 Uhr, als ein 44-jähriger Anwohner der Tölzer Straße durch ein lautes Unfallgeräusch aufgeschreckt wurde. Als er aus dem Fenster blickte, sah er, dass ein Pkw gerade gegen seinen geparkten Hyundai geprallt war und direkt danach mit hohem Tempo davon fuhr – allerdings nicht lange. Denn als der Greilinger den Schaden an seinem Auto begutachtete, fuhr der Unbekannte erneut an der Unfallstelle vorbei – diese Mal in Richtung Tölz.

Der 44-Jährige konnte das Kennzeichen FS-MA 621 ablesen. Zur Klärung der Unfallflucht reichte das aber nicht aus. Denn das Kennzeichen war laut den Beamten am 23. Dezember in Kochel als gestohlen gemeldet worden.

Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich vermutlich um einen älteren Opel in blauer oder grüner Lackierung. Er ist vorne rechts unter anderem am Scheinwerfer beschädigt. Am Hyundai entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 um Hinweise.

