Hörspiel-Spektakel, Musik und Party: In Greiling wird eine Woche lang groß gefeiert

Bierzelt

Eine ganze Festwoche mit Bierzelt gibt es ab dem kommenden Samstag, 21. Mai, in Greiling. Im Mittelpunkt steht die Einweihung des neuen Feuerwehrhauses.

Greiling – Groß gefeiert wird in Greiling von Samstag, 21., bis Sonntag, 29. Mai. Anlass ist die Einweihung des Feuerwehrhauses und des neuen Feuerwehrfahrzeugs. Zur Greilinger Festwoche gibt es ein Festzelt am Fußballplatz bei der Kirche mit einem umfangreichen Programm.

Am Mittwoch beginnt der Aufbau des Bierzelts

Am Mittwoch, 18., und Donnerstag, 19. Mai, ist der Aufbau des Bierzelts am Festplatz hinter der Greilinger Kirche. Die Helfer treffen sich jeweils um 8 Uhr.

Das „Bayerische Aschenputtel“ und „Jennerwein“ zum Auftakt

Zum Festauftakt steht dann am Samstag, 21. Mai, „Das Bayerische Aschenputtel“ auf dem Programm. Die lustige Märchenerzählung mit Stefan Murr und Heinz-Josef Braun beginnt um 14 Uhr. Das bayerische Hörspiel-Spektakel „Jennerwein“ mit Murr, Braun, Johanna Bittenbinder und dem „Art Ensemble of Passau“ wird um 20.30 Uhr geboten.

Bieranstich am 25. Mai durch den Bürgermeister

Weiter geht es am Mittwoch, 25. Mai, mit einem Standkonzert der Musikkapelle Greiling um 18 Uhr am Feuerwehrhaus. Anschließend marschiert die Kapelle ins Zelt zum Bieranstich durch Bürgermeister Anton Margreiter. Die Wiesnkapelle „089“ spielt ab 19.30 Uhr.

„Bayern-3-Band“ spielt bei der Bierzeltparty

Am Vatertag, Donnerstag, 26. Mai, gibt es viel Musik im Festzelt mit verschiedenen Gruppen. Der Eintritt ist frei. Los geht’s um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück, einem Seniorenfrühschoppen und einem Oldtimer-Treffen rund ums Bierzelt. Zum Tag der Betriebe und Vereine am Freitag, 27. Mai, spielt ab 18 Uhr die Musikkapelle Greiling. Ein Bobbycar-Rennen findet am Samstag, 28. Mai, ab 10 Uhr am Hofzaunweg statt. Am Abend spielt die „Bayern-3-Band“ bei der Bierzeltparty ab 19 Uhr. Für gute Musik sorgt auch DJ Tonic.

Einweihung des Feuerwehrhauses und Segnung des neuen Fahrzeugs

Höhepunkt der Festwoche ist am Sonntag, 29. Mai, die Einweihung des Feuerwehrhauses und des neuen Einsatzfahrzeugs. Weißwürste gibt es ab 8 Uhr im Bierzelt. Der Kirchenzug zum Feuerwehrhaus setzt sich um 9.30 Uhr in Bewegung. Es folgen der Gottesdienst mit Einweihung und ein Festzug zum Festzelt. Zur Unterhaltung spielen den ganzen Tag die Musikkapellen der benachbarten Feuerwehren.

