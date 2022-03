Joint während der Fahrt geraucht: Polizei stoppt Greilinger Autofahrer

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Greilinger räumte offen ein, dass er soeben auf der Fahrt einen Joint geraucht hatte. © Kay Nietfeld/dpa

Als ein Greilinger jetzt in eine Polizeikontrolle geriet, erklärte er recht offen, warum es in seinem Auto nach Marihuana roch.

Bad Tölz/Greiling - Einigen Ärger am Hals hat ein Autofahrer aus Greiling, nachdem er am Freitag gegen 0.45 Uhr an der Tölzer Kyreinstraße bei einer Verkehrskontrolle von der Polizei gestoppt worden ist.

Fünf Gramm Marihuana im Auto entdeckt

Bereits bei der Ansprache fiel den Beamten starker Marihuana-Geruch im Auto auf. Auf Nachfrage gab der 38-Jährige an, dass er soeben während der Fahrt einen Joint geraucht hatte. Bei der Durchsuchung des Wagens wurden in einem Rucksack Rauschgiftutensilien sowie ein Glas mit zirka fünf Gramm Marihuana gefunden.

Greilinger hat jetzt zwei Anzeigen am Hals

Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, die Weiterfahrt unterbunden. Der Greilinger musste zur Blutentnahme auf die Dienststelle. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinwirkung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

