Die Greilinger Ortsdurchfahrt soll sicherer werden

An der westlichen Einfahrt von der Tölzer Straße in den Karwendelweg soll eine Querungshilfe entstehen. Allee-Charakter soll erhalten bleiben Planer soll Anregungen umsetzen © Günter Platschek

Breiterer Gehweg, schmalere Fahrbahn sowie die Umgestaltung einer Verkehrsinsel: Über diese Maßnahmen für die Ortsdurchfahrt Greiling wurde jetzt im Gemeinderat diskutiert.

Greiling – Der Landkreis plant die Sanierung der Kreisstraße 12. Mit betroffen davon ist die Ortsdurchfahrt von Greiling. Die Gemeinde hat das Vorhaben des Landkreises bereits genutzt, um eigene Maßnahmen wie beispielsweise die Erneuerung der Wasserversorgung in der Tölzer und der Tegernseer Straße durchzuführen. Vor der anstehenden Asphaltierung der Töl 12 sollen unter anderem die Überspannleuchten durch Lichtmasten ersetzt und die Gehwege in diesem Bereich verbreitert werden.

Greiling: Brenzlige Situationen an Grundstücks-Ausfahrten

Einer davon ist der Geh- und Radweg, der von Bad Tölz kommend nach der westlichen Einmündung des Karwendelwegs als reiner Gehweg weitergeführt wird. Weil dies viele Radfahrer ignorieren und trotzdem verbotenerweise auf dem Gehweg weiterfahren, war man im Gemeinderat der Ansicht, dass eine Querungshilfe, also eine kleine Verkehrsinsel, Abhilfe schaffen könnte. Dieser Argumentation wollte man im zuständigen Straßenbauamt in Weilheim aber nicht folgen, berichtete Marc-Christoph Zilka vom Tölzer Planungsbüro Heubeck in der jüngsten Sitzung des Greilinger Gemeinderats.

Die Problematik liegt darin, dass die meisten Grundbesitzer nur rückwärts aus ihren Grundstücken ausfahren können. Da die Radfahrer erst spät erkannt werden können, sei es schon mehrfach zu brenzligen Situationen gekommen.

Neuer Gehweg in Greiling macht Straße schmäler

Die Straße ist bis zur Abzweigung zur östlichen Zufahrt zur Karwendelstraße mit 5,50 Metern Breite geplant. Im Bereich der Einfahrt sollen das Sichtdreieck und der Standort des Verteilerkastens der Telekom überprüft werden. Das Anbringen eines Verkehrsspiegels würde die Unfallgefahr gewaltig reduzieren, war man sich im Ratsgremium sicher. Gegenüber, vor der Einfahrt zum Feuerwehrhaus, soll eine Bushaltestelle ohne Busbucht eingerichtet werden. Der Bus hält also auf der Straße. Ohne das Fällen von einigen Eschen, die Claudia Petzl zur Sprache brachte, wird die Verbreiterung des Gehwegs in Richtung Dorfmitte um 50 Zentimeter nicht möglich sein. Bürgermeister Anton Margreiter soll nun ausloten, ob der Grundbesitzer mit einer Neupflanzung auf seinem Grundstück einverstanden wäre, um den Allee-Charakter zu erhalten.

Nach der Abzweigung zum Bergweg soll auf der Südseite der Kreisstraße ein neuer Gehweg mit neuer Standardbreite von zwei Metern bis ins Zentrum des Ortes angelegt werden. Dies hätte Auswirkungen auf die Fahrbahnbreite, die dann nur noch fünf Meter betragen würde. Bedenken meldete hier Andreas Kastenmüller an: „Ein Begegnungsverkehr mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist dann nicht mehr möglich. Das ist ein Rückschritt.“

Diskussion über Gehweg-Material in Greiling

Grundsätzlich sah Margreiter in einer schmaleren Fahrbahnbreite nichts Negatives. Sie trage vielmehr zur Entschleunigung des Verkehrs bei. Zilka soll nun versuchen, durch eine Verschmälerung des neuen Gehsteigs eine Fahrbahnbreite von 5,20 Meter zu erreichen. „Wir werden nicht umhinkommen, an den neuralgisch schmalen Punkten ein absolutes Halteverbot zu erlassen und dort auch den ruhenden Verkehr überwachen zu lassen“, meinte Margreiter.

Längere Zeit nahm die Diskussion ein, ob beim neuen Fußweg Granitformatstein geschnitten oder geschlagen verwendet werden sollte. Für ältere Menschen oder Menschen mit Handicap wäre eine ebene Oberfläche auf jeden Fall besser. Außerdem ließe sich auch der Winterdienst einfacher mit geschnittenen Steinen bewerkstelligen. Zilka soll für beide Möglichkeiten Angebote einholen, wobei dann noch zu überlegen wäre, den Gehsteig auf der gegenüberliegenden Seite mit gleichem Material auszustatten.

Bestehende Verkehrsinsel wird umgebaut

An der Abzweigung zur Sachsenkamer Straße wird die bestehende Verkehrsinsel umgebaut und neu gestaltet. Sie erhält eine Tropfenform und dient in ihrem hinteren Bereich als Querungshilfe über die Sachsenkamer Straße. Die Verkehrsinsel ist nur leicht erhöht, lädt aber nicht zum permanenten Überfahren der Insel ein, machte Zilka auf eine entsprechende Frage von Claudia Petzl deutlich. „Ich finde die jetzige Insel schön, auch weil sie prägend ist.“ Der neuen Lösung mit Blumenschalen und einer Pseudobepflanzung konnte sie nichts abgewinnen.

Johann Fichtners Vorschlag, die Verkehrsinsel zugleich als Querungshilfe über die Tegernseer Straße zu nutzen, sei nicht realisierbar, erklärte Zilka. Im weiteren Verlauf der Tegernseer Straße sind keine gravierenden Veränderungen mehr vorgesehen oder wie im Bereich der Kirche nicht möglich.

Der Planer wird nun versuchen, die Anregungen in der endgültigen Fassung unterzubringen, und dann erneut der Gemeinde vorlegen.

